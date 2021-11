Menù della domenica con le castagne: dal primo piatto al dolce

Utilizzare le castagne in cucina per preparare diversi piatti è intelligente e anche pratico ve lo dimostriamo preparando un menù completo della domenica



In autunno cambia tutto, anche nella nostra alimentazione quotidiana. Ci sono verdure e frutti nuovi, c’è anche un modo diverso di cucinare e di stare a tavola perché abbiamo bisogno di cibi più sostanziosi. E per questo le castagne diventano protagoniste sulla nostra tavola con una serie di piatti che vanno dagli antipasti al dolce.

Sì, perché con le castagne usate come ingrediente principale oppure come accessorio possiamo preparare davvero di tutto. Ve lo dimostriamo con un menù della domenica completo, fatto di un primo piatto, un secondo ripieno e una golosa torta. Da mangiare solo in autunno e inverno? In realtà no, perché le castagne si possono anche cuocere e congelare, tirandole fuori soltanto quando serve.

Menù della domenica con le castagne: tre piatti facili

Vediamo insieme allora cosa possiamo cucinare per i nostri pranzi in compagnia sfruttando le castagne, senza troppi sforzi.

Zuppa di farro con castagne e porcini

Una ricetta vegetariana adatta in realtà a tutti i gusti che potete anche preparare anche il largo anticipo e riscaldare poco prima di servirla. Protagonisti principali sono i funghi porcini (freschi o secchi), il farro e le castagne che devono essere già lessate. Un primo piatto da servire così, oppure accompagnato con fettine di pane lasciate abbrustolire sulla griglia o in forno.

Rotolo di tacchino ripieno con castagne

I rotoli, o rollé, di carne sono sempre una soluzione intelligente per il pranzo della domenica. In questo caso usiamo come base la fesa di tacchino ma potrebbe anche essere un petto di pollo in pezzo unico. Il ripieno, tra mortadella, salsiccia e carne di maiale mescolati con le castagne, il latte, le uova e la mollica di pane, li trasforma in un secondo piatto ricco e anche molto scenografico

Torta morbida di castagne e cioccolato

Ci sono tantissimi dolci a base di castagne, sia cotte che sotto forma di farina. Questo però è forse uno dei più golosi perché arrivano anche il cacao e il cioccolato fondente, insieme allo yogurt. Una torta da servire alla fine del pasto e che vi farà compagnia per giorni.

Buon appetito