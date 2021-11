Cosmetici solidi per una pelle perfetta: crema corpo illuminante fai da te

I cosmetici solidi sono la nuova generazione di trattamenti di bellezza che conquistano al primo utilizzo. Scopriamo cosa sono, come si utilizzano e una ricetta fai da te per preparare una crema corpo davvero eccezionale.

Avete sicuramente sentito parlare di cosmetici solidi, gli ultimi che hanno conquistato il mercato sono gli shampoo e i balsamo ma ancora prima è stato il brand di cosmesi naturale ‘Lush’ a diffondere i trattamenti di bellezza solidi soprattutto per il corpo.

Siete pronte a farvi conquistare da questa nuova beauty routine senza packaging ingombrante?

Cosmetici solidi per il corpo: cosa sono e come si utilizzano

I cosmetici solidi rappresentano un vero e proprio concentrato di principi attivi. La loro formulazione è nella maggior parte dei casi naturale ed oltre a regalare ottime prestazioni sulla pelle, riescono anche a preservare l’ambiente sia per la loro formulazione che per il packaging che solitamente si presenta come una piccola scatola in cartoncino.

Un’evoluzione della classica saponetta, diventata ormai obsoleta soprattutto per la quantità di tensioattivi presenti nei classici saponi solidi da bagno. Oggi possiamo trovare dei bagnoschiuma solidi che avvolgono la pelle in una carezza idratante come delle creme corpo e dei burri meravigliosi che rendono la pelle morbida, idratata e vellutata in pochissimi gesti.

Utilizzare un cosmetico solido per il corpo è semplice come una carezza. Nel caso dei prodotti da bagno, basterà utilizzarli come un normale sapone solido, passandolo sulla pelle bagnata. Nella maggior parte dei casi, non produrrà la schiuma di un comune bagno doccia, ma avvolgerà la pelle in una piacevolissima emulsione idratante e detergente.

Per quanto riguarda i trattamenti veri e propri come creme solide e burri solidi idratanti, sarà perfetto passarli sulla pelle appena dopo la doccia, quando con il naturale calore della pelle si scioglieranno e si assorbiranno facilmente con un delicato massaggio. I cosmetici solidi rappresentano senza dubbio il futuro della cosmesi, un futuro che però ci riporta alla semplicità del passato soprattutto nell’utilizzo quotidiano.

Come preparare in casa una crema corpo solida illuminante: la ricetta fai da te da provare assolutamente!

Se siete curiose di provare un cosmetico solido per prendervi cura della vostra pelle ma non avete avuto ancora l’occasione di provarne uno, vi proponiamo una ricetta fai da te del canale YouTube ‘Ol Mac’, semplice ed efficacissima per preparare una meravigliosa crema corpo solida dal potere idratante ed illuminante.

Avrete la possibilità di preparare un ottimo trattamento per il vostro corpo con le vostre mani i cui risultati saranno visibili sin dalle prime applicazioni!