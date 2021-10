Scrub corpo invernale: per una pelle liscia e vellutata anche con il freddo!

La stagione fredda è arrivata e non per questo dobbiamo trascurare la cura della nostra pelle. Uno dei prodotti indispensabili per avere un’epidermide bellissima è l’esfoliante. Scopriamo come preparare un ottimo scrub corpo invernale di cui non potrete più fare a meno.

Prendersi cura di se stesse è una pratica che andrebbe considerata sacra, un modo per amarsi e coccolarsi e dedicare del tempo alla propria bellezza e anche salute.

Anche se gli impegni quotidiani ci assorbono dovremmo ritagliarci qualche momento per regalarci un trattamento di bellezza per la pelle del corpo, come ad esempio uno scrub corpo invernale esfoliante, ottimo per ritrovare la pelle elastica, morbida e vellutata in pochi minuti.

Scrub corpo invernale: perché utilizzarlo

Lo scrub corpo è un trattamento di bellezza che ogni persona dovrebbe regalare a se stessa almeno due volte al mese, questo perché l’azione meccanica di questo esfoliante, riuscirà ad eliminare lo strato corneo di cellule morte che si formano naturalmente sull’epidermide, agevolare il rinnovamento cellulare e stimolare anche il micro circolo, combattendo condizioni come cellulite e ritenzione idrica. Il massaggio che si pratica durante l’applicazione dello scrub agisce come un potente drenante su gambe e fianchi.

Come utilizzare uno scrub corpo invernale

Lo scrub esfoliante è un trattamento da praticare sotto la doccia o in vasca da bagno, quando la pelle è già stata coccolata dall’acqua calda.

La maggior parte degli scrub si presentano con una parte oleosa o cremosa e una parte esfoliante costituita da micro granuli che possono essere costituiti da sale o altri ingredienti naturali come polvere di caffè o noccioli di frutta tritati o anche zucchero.

Una volta prelevata una noce di prodotto si procederà con il massaggio delle zone interessate con piccoli e delicati movimenti circolari. Lo scrub non andrà mai applicato sul collo che necessiterà di prodotti specifici ma potrà essere applicato sul resto del corpo non tralasciando mani e piedi.

Come preparare uno scrub a base di mela e cannella

Seguendo il video tutorial potrete preparare in casa uno scrub con ingredienti e aromi tipicamente invernali come la mela e la cannella.

Questo scrub potrà essere preparato in casa e perché no, anche regalato confezionandolo in un bel barattolo di vetro perfetto per le feste natalizie.