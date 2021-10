Makeup occhi sexy: 5 segreti da conoscere assolutamente!

Se desideri realizzare un makeup occhi sexy e femminile non ti resta che seguire questi piccoli consigli per un trucco impeccabile e molto femminile.

Truccare gli occhi rappresenta un vero e proprio rituale, c’è chi applica una matita nera e del mascara e chi invece ama sfoggiare un allure di naturalezza applicando ombretti chiari e luminosi.

Se però si vuole un makeup occhi sexy bisogna lavorare molto sui contrasti cromatici e sulle ciglia che dovranno essere lunghe, ben piegate e allungate verso l’esterno. Scopriamo 5 piccoli segreti per realizzare un makeup occhi sensuale, a lunga durata e super luminoso.

Vuoi realizzare un makeup occhi sexy? Segui questi 5 consigli e troverai uno sguardo magnetico in pochi minuti!

Gli occhi sono catalizzatori di attenzione, soprattutto quelli femminili e truccati nel modo giusto. Le icone sexy della storia del cinema e dello spettacolo hanno sempre regalato un’immagine semplice e femminile sfoggiando un makeup occhi che mettesse in primo piano ciglia e luminosità.

Se è uno sguardo irresistibile che state cercando, seguite questi piccoli consigli e realizzerete il makeup occhi sexy che desiderate!

1- Utilizzare il correttore per un makeup occhi sexy

Perché il makeup sia a lunga durata e voluminoso, utilizzare il correttore come primer sarà una scelta vincente. Basterà tamponarne un poco sulla palpebra mobile, proprio mentre lo si sta applicando nella zona perioculare per nascondere le occhiaie.

2- La cipria per delle sfumature perfette

Uno sguardo sexy passa anche attraverso un cat eyes makeup. Per realizzare una sfumatura verso l’alto non servirà utilizzare lo scotch ma basterà applicare una barriera di cipria in polvere libera con un pennello piatto, proprio dove si vuole creare la sfumatura di ombretto per alzare lo sguardo.

L’effetto sarà perfetto e super naturale senza creare quello stacco nettissimo del tutto antiestetico.

3- Usare le dita

Uno sguardo luminoso sarà fondamentale per avere un makeup occhi sexy. Illuminare il centro della palpebra mobile sarà essenziale e per farlo in modo perfetto si potrà tamponare l’ombretto luminoso con il polpastrello. Questo permetterà di applicare più prodotto, settarlo meglio e farlo durare impeccabile per ore.

4- Ciglia folte e voluminose

Le ciglia sono il cuore di un makeup sexy. Se volete creare un trucco occhi effetto ciglia finte, è alla cipria che dovrete rivolgervi. Dopo aver piegato le ciglia in modo perfetto, potrete applicare la prima passata di mascara. A questo punto con l’aiuto di un piccolo pennello, si dovrà applicare delle cipria in polvere sulle ciglia per poi passare la seconda volta il mascara.

Questo piccolo segreto di bellezza renderà le ciglia più voluminose e folte.

5- Ciglia allungate verso l’esterno con un piccolo segreto

Se è uno sguardo alla Marilyn Monroe quello che cercate, le ciglia dovranno essere allungate verso l’angolo esterno dell’occhio. Per creare questo piacevole effetto senza dover applicare dei ciuffetti di ciglia finte si potrà utilizzare l’eyeliner liquido.

Tracciare alla fine dell’arco cigliare naturale una codina sottile come le ciglia con l’eye liner creerà un piacevolissimo e sensuale effetto ciglia finte.