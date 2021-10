Makeup occhi verde: a chi sta bene e i più belli da copiare!

Il makeup occhi verde sarà uno dei ‘must’ della stagione invernale. Sta bene a tutte le donne? Decisamente sì! Scopriamo come realizzarlo e soprattutto tante idee da copiare.

Il verde, un colore dalle tante sfumature in grado di donare al look personalità e ricercatezza. Una scelta troppe volte sottovalutata soprattutto per quanto riguarda il trucco. Un makeup occhi verde infatti è in grado di esaltare la bellezza di ogni donna, dalle bionde alle more e dalla giovanissime alle donne più mature.

Scopriamo come realizzare un bel trucco sulle tonalità del verde, quali tonalità scegliere per esaltare le varie tipologie di donne e qualche makeup da riproporre.

Makeup occhi con il verde: quali tonalità sono più di moda e come abbinarle nel makeup

Il verde è un colore davvero bello, da sfruttare sia nell’abbigliamento che nel makeup. La stagione autunno inverno 2021-2022 lo vedrà trionfare negli accessori, nei capispalla, nella maglieria e anche nel makeup e nella nail art.

Tanta voglia di osare, di vivere nuove sfumature nella vita come nel look verrà senza dubbio esaudita dalle tante e bellissime tonalità di verde.

Le tonalità che più si sposano con la stagione fredda sono il verde prato, il verde oliva, il verde oliva scuro come anche le sfumature ottanio e smeraldo.

Sono diverse le palette di ombretti, le matite, gli ombretti in polvere libera e cremosi rigorosamente in verde che riempiono i corner dei migliori brand di makeup, basterà lasciarsi conquistare dalla tonalità giusta.

->>LEGGI ANCHE: Matita occhi nera o marrone? Tutti i consigli per un trucco impeccabile!

Makeup occhi verde: a quale tipo di donna sta bene

Il verde nelle sue varie sfumature è un colore in grado di esaltare la bellezza di ogni donna.

Per le more dalla carnagione olivastra, via libera a tutti i verde oliva, ai duochrome con l’oro, ai verde bosco intenso e ai giallo verde, mentre per le donne più chiare saranno perfetti anche i verdi più frizzanti e chiari come il light green o il verde prato. Conoscere il proprio sottotono di pelle sarà fondamentale per la scelta di qualsiasi ombretto.

Makeup occhi verde: le più belle idee da copiare rubate a Pinterest

Se amate il verde e cercate qualche idea per rendere il vostro sguardo magnetico, ecco qualche makeup da copiare che esalterà in modo meraviglioso e ricercato la vostra bellezza.



->>LEGGI ANCHE: No Makeup: la nuova tendenza per un risultato luminoso e naturale

Makeup occhi in verde: il video tutorial per realizzarne uno davvero ‘glam’

Ecco per voi un video tutorial molto esaustivo su come realizzare un makeup verde semplice, delicato ma di grande effetto che incornicerà in modo impeccabile sia gli occhi verdi che marroni.