No Makeup: la nuova tendenza per un risultato luminoso e naturale

Il No makeup sarà una delle tendenze trucco per l’inverno. Un look fresco, naturale e luminoso che regalerà un aspetto giovane e un incarnato impeccabile alle donne di tutte le età.

Il “makeup no makeup” è senza dubbio uno dei trend di stagione più glam, in grado di regalare un aspetto raffinato, fresco, elegante e super naturale sulle donne di ogni età dalle giovanissime alle più mature.

Scopriamo quali sono i prodotti da utilizzare e come realizzarlo per essere curate e perfette ogni giorno.

“No Makeup”, il trucco che c’è ma non si vede: quali sono i prodotti per realizzarlo

Se desiderate regalare al vostro viso un aspetto curato e fresco, il “no makeup” è il trucco che fa per voi. Un incarnato perfetto, una pelle luminosa e fresca, sopracciglia ben definite, sguardo magnetico e labbra rigorosamente nude. Uno stile e un makeup look perfetto da sfoggiare ogni giorno e da rendere frizzante giocando sulle labbra, vestendole di colori importanti magari da sfoggiare alla sera o in un’occasione speciale. Per realizzare questo tipo di trucco naturale saranno indispensabili:

1- Primer

Il primer non sarà un prodotto indispensabile per tutte le donne. Sarà utile stenderlo quando l’incarnato non sarà compatto, se si ha una pelle che tende a lucidarsi o particolarmente segnata dal tempo.

Via libera dunque a primer opacizzanti o riempitivi da stendere prima del fondotinta.

2- Fondotinta

Il fondotinta, possibilmente in forma liquida, assicurerà una base viso omogenea. Per un effetto super naturale l’applicazione con la spugnetta umida sarà perfetta, se invece la pelle richiede un fattore di coprenza superiore, potrà essere applicato con un pennello piatto, con la spugnetta asciutta o con le dita.

->>LEGGI ANCHE: Makeup effetto ciglia finte? L’incredibile trucchetto per realizzarlo!

3- Correttore

Il correttore sarà essenziale per mimetizzare i piccoli difetti come le occhiaie, i brufoletti e tutto ciò che rende l’incarnato poco omogeneo. Si potranno utilizzare anche i correttori cromatici per eliminare macchie, rossori o se si vuol illuminare un incarnato troppo giallo sarà perfetto il correttore lilla.

4-Cipria

La cipria in polvere libera sarà perfetta per effettuare un ‘setting’ della base viso. Potrà essere tamponata delicatamente con una spugnetta o con un pennello, avendo cura di scaricare sempre il prodotto in eccesso.

6- Illuminante

L’illuminante sarà protagonista assoluto del ‘no makeup’ questo perché riuscirà a regalare tridimensionalità al viso e soprattutto a rendere l’epidermide compatta e luminosa facendola apparire anche più giovane e fresca.

7- Blush

Anche il blush giocherà un ruolo chiave nel trucco naturale. Applicato sulle gote regalerà un immediato aspetto fresco e giovane, soprattutto se scelto nelle tonalità del corallo o del pesca.

8- Mascara

Il mascara sarà importante per aprire lo sguardo e renderlo femminile. Importantissimo piegare le ciglia a dovere prima dell’applicazione del mascara.

9- Matita per sopracciglia

Le sopracciglia dovranno essere controllate e definite eliminando i peli fuori posto e regolandone l’arco e il rinfoltimento con l’ausilio di un prodotto specifico.

10- Matita labbra nude

La matita labbra nude sarà davvero fondamentale perché riuscirà a regalare alle labbra, anche se naturali e molto fine volume rendendole molto femminili.

->>LEGGI ANCHE: Il makeup per le labbra non ti convince? Forse compi uno di questi errori!

Come realizzare un no makeup passo dopo passo

Seguendo il video tutorial potrete realizzare un bellissimo ‘no makeup’ studiato nelle tecniche e nei prodotti dall’iconica makeup artist Giulia Cova!