Matita occhi nera o marrone? Tutti i consigli per un trucco impeccabile!

Matita occhi nera o marrone? Qual è l’abbinamento giusto per esaltare e rendere magnetico lo sguardo? Ecco qualche piccolo consiglio per scegliere la matita più giusta per te.

La matita occhi è da sempre un ‘must’ del makeup, un prodotto indispensabile che anche da solo può bastare a realizzare un trucco occhi completo e femminile.

L’interrogativo che molte donne si pongono è se sia meglio applicare quella nera o quella marrone, come se la scelta condizionasse più che la riuscita del trucco, l’effetto finale che secondo molti potrebbe essere più elegante e raffinato in marrone e più deciso e aggressivo in nero.

A chi sta bene la matita occhi nera

La matita nera è un caposaldo del trucco occhi. La prima matita acquistata da tutte le teenager alle prese con i primi makeup e quella che accompagna molte donne fino alla maturità.

Questa nuance così decisa e forte è capace di esaltare ogni tipo di sguardo ed enfatizzare ogni sfumatura di iride, a fare la differenza e a rendere più o meno elegante l’effetto finale sarà il modo di applicarla.

Decisamente minimal ma molto femminile la bordatura dell’occhio completa e leggermente sfumata sia sulla rima palpebrale superiore che inferiore. Per gli occhi piccoli, assolutamente vietato applicare la matita nelle rime interne mentre sarà indicato applicare una matita bianca all’interno della ‘water line’ (la rima palpebrale interna inferiore) e applicare la nera solo sulla rima esterna, questo creerà l’effetto ottico di uno sguardo più aperto.

La matita nera sarà perfetta anche sfumata sulla palpebra mobile come un ombretto o una base ombretto, sia sugli occhi scuri e ancor di più sugli occhi chiari. Allungata verso l’esterno in una codina, la riga di matita nera potrà vestire l’occhio proprio come un eyeliner ma in un modo più soft e adatto ad ogni tipo di donna.

Per chi ama il revers cat eye, via libera alla sfumatura molto decisa sotto l’occhio, magari allungandola verso l’esterno per allungare l’occhio proprio come quello di un gatto.

A chi sta bene la matita occhi marrone

La matita marrone non andrà mai considerata come la sorella minore della nera, al contrario un cosmetico in grado di esaltare la bellezza e rendere magnetico ogni sguardo in modo delicato e molto femminile.

Non è assolutamente vero che con una tonalità soft non si possa realizzare un makeup deciso e importante, basterà soltanto saperla sfumare in modo corretto.

Una matita marrone sfumata sulla palpebra mobile e una bordatura completa dell’occhio magari allungata verso l’esterno rappresenteranno un makeup di grande effetto. Sarà la tonalità del marrone a caratterizzare l’effetto finale. I marroni più scuri saranno ideali per creare una struttura del makeup più decisa e per gli occhi castani e neri, mentre i colori più soft con un sottotono rossastro, saranno perfetti per gli occhi verdi e azzurri.

Matita occhi nera e marrone: quando possono essere utilizzate insieme

Se si cerca un makeup sofisticato la matita nera e quella marrone potranno essere utilizzate insieme. La matita marrone dedicata alle sfumature morbide, mentre la nera alla bordatura interna dell’occhio e ad enfatizzare l’occhio con linee allungate verso l’esterno.

Makeup occhi con una matita: il video tutorial per realizzarlo

Seguendo questo video tutorial potrete imparare come realizzare un bellissimo trucco occhi completo utilizzando solo una matita. Non vi resta che farvi rapire da tanti preziosi consigli!