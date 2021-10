Il makeup per le labbra non ti convince? Forse compi uno di questi errori!

Il makeup per le labbra ci regala sempre grande personalità e un look sofisticato. Se però non ti convince troppo e pensi di dover correggere qualche cosa poni attenzione ad uno di questi eventuali errori.

Un passata di rossetto e via? Assolutamente no! Anche le nostre labbra necessitano di un trucco specifico e dell’esecuzione perfetta di alcune tecniche di makeup.

Se non sei soddisfatta del tuo makeup labbra e vorresti averle ben definite, con un rossetto dall’aspetto omogeneo, sicuramente compirai uno di questi errori davvero molto comuni.

Un makeup per le labbra perfetto? Evita questi errori e sarà davvero impeccabile!



Truccare le labbra sembra essere un gesto semplice come l’applicazione di un rossetto o di un gloss. Il makeup labbra però è molto di più è struttura, linee, equilibri e skincare tutti particolari che se sottovalutati o gestiti in modo sbagliato potrebbero delineare un makeup tutt’altro che grazioso.

Ecco i 5 principali errori che si compiono nella realizzazione di un trucco labbra:

1- Skincare

Le labbra come ogni parte del viso necessita di una skincare dedicata che comprende l’esfoliazione e l’idratazione. L’utilizzo di un buon scrub labbra, che si può anche preparare in casa con delle ricette semplici e anche golose, eliminerà tutte le pellicine morte e regalerà alle labbra un aspetto liscio e vellutato.

Ogni giorno, soprattutto dopo aver esfoliato delicatamente le labbra, esse andranno idratate in modo profondo. Via libera dunque a tutti i burri cacao o ai balsamo con un inci verde e che non contengano siliconi e oli minerali.

2- Contrasti cromatici

I contrasti cromatici, se pur il contorno labbra leggermente più scuro del rossetto sia tornato di moda, se sono troppo evidenti rischiano di rovinare letteralmente il trucco labbra. Se si vuol realizzare un trucco labbra perfetto e assolutamente glam, si dovrà utilizzare un contorno labbra di una tonalità più scura del rossetto. Attenzione al sottotono della matita, che sia più vicino possibile a quello del rossetto.

3- Simmetrie

Per definire le labbra si applica sempre un contorno o in tono con il rossetto o anche nude. La simmetria nel disegnare o ridisegnare le labbra è importantissima, per questo si dovrà aver cura di disegnare il labbro superiore e quello inferiore in modo simmetrico. Procedere con uno specchio molto vicino al viso renderà tutto più semplice.

4- Makeup incompleto

Sempre per quel che riguarda il disegno delle labbra con una matita, non si dovranno dimenticare mai gli angoli delle labbra. Attenzione a non truccarli con le labbra spalancate, un errore che si compie molto spesso. Anche gli angoli come le labbra andrebbero sempre truccati con le labbra chiuse nel modo più naturale possibile.

5- Stratificazione

Se si ama stratificare il rossetto o completare il trucco con un lucidalabbra, si dovrà fare attenzione a dosare le quantità di prodotto.

Il primo strato andrà sempre applicato e tamponato delicatamente soprattutto se si vuol passare due volte il rossetto. Nel caso si voglia applicare un gloss per regalare alle labbra un effetto lucido, si dovrà applicare al centro di essere e mai nel contorno. Il prodotto oleoso infatti contribuirebbe a sciogliere completamente il contorno labbra e la sbavatura sarebbe dietro l’angolo!