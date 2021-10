Pochi minuti per la preparazione, una cottura veloce in padella, quando siamo a corto di idee, le seppioline ripiene di tonno al pomodoro risolvono

Quando una ricetta è facile da preparare ma anche saporita al punto giusto, deve per forza entrare nel nostro carnet ideale.

Le seppioline ripiene di tonno al pomodoro sono così: preparazione veloce, cottura veloce, un piatto sano adatto ad ogni occasione. Ed è anche un modo intelluigente per farle mangiare ai bambini.

Seppioline ripiene di tonno al pomodoro, ideali per un pasto completo

Questo secondo di mare è perfetto anche un piatto di pasta oppure di riso. Cucinatene un po’ di più, rispettando le proporzioni che diamo negli ingredienti, e usatene una parte per condire il vostro primo. Così, con una spesa sola avrete un pasto completo.

Ingredienti:

1 kg seppioline pulite

100 g tonno sott’olio sgocciolato

600 g pomodori datterini

2 cipollotti

1 uovo

2 spicchio di aglio

2 fette di pane toscano

1 ciuffo prezzemolo tritato

1 bicchierino vino bianco secco

5 olio extravergine d’oliva

sale q.b.

1 cucchiaino di peperoncino

Preparazione:

Aprite la scatoletta o il vasetto del tonno, sgocciolandolo bene. Poi versatelo in una ciotola aggiungendo il prezzemolo e uno spicchio d’aglio tritati insieme. Quindi tagliate due fette di pane toscano, oppure un altro pane casereccio senza sale, e abbrustolitele leggermente inforno oppure sulla tostiera.

Quando il pane è pronto, spezzettatelo a mano o con un coltello, lasciando la crosta e aggiungetelo al tonno. Unite anche il bicchierino di vino bianco secco e l’uovo intero, assaggiate per capire quanto sale serve e mescolate tutto il ripieno con un cucchiaio di legno. Po tenete da parte per farcire le seppioline.

A quel punto prendete le seppioline, sciacquate sotto un getto di acqua fresca e farcitele con il ripieno richiudendo con uno stecchino. Cercate di essere precise, in modo che il ripieno non esca durante la cottura .

Lavate e tagliate a dadini i pomodori. Poi lavate e pelate i cipollotti affettandoli finemente. Mettete i cipollotti a rosolare in una padella con 5 cucchiai di olio per alcuni minuti fino a quando prende colore. A quel punto aggiungete anche l’altro spicchio di aglio intero, il cucchiaino di peperoncino e le seppioline adagiandole sul lato aperto.

Coprite tutto con la dadolata di pomodori, salate e chiudete con un coperchio. Cuocete per circa 10 minuti prima di girare le seppioline. Cuocete ancora 10′, poi eliminate lo spicchio di aglio e portate in tavola ancora calde.