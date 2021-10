Makeup effetto ciglia finte? L’incredibile trucchetto per realizzarlo!

Se è l’effetto ciglia finte che ricercate in un makeup occhi, state per conoscere un metodo davvero incredibile ma assolutamente rivoluzionario di regalarvi uno sguardo magnetico soltanto con l’utilizzo di un mascara e di uno strumento davvero inaspettato!

Il makeup occhi è catalizzatore di attenzione, soprattutto se incorniciato da ciglia a ventaglio, lunghe, ben incurvate e folte. Nella maggior parte dei casi per avere ciglia con queste caratteristiche si ricorre all’applicazione di ciglia finte anche ogni giorno o addirittura all’extension delle ciglia naturali.

Una volta che ci si è ammirate allo specchio con un bel paio di ciglia finte, sarà davvero difficile accettare di truccarsi senza questo piccolissimo particolare che fa davvero la differenza. Tra ciglia finte a nastro, a ciuffetti e magnetiche però, vi è la possibilità di creare un bellissimo effetto ciglia finte in modo semplice ed economico. Scopriamo come preparare le ciglia al makeup e come crearle l’effetto false lash che vi lascerà stupite!

->>LEGGI ANCHE: Il makeup per le labbra non ti convince? Forse compi uno di questi errori!

Effetto ciglia finte: come preparare le ciglia al makeup

Le ciglia come ogni parte del nostro viso necessitano di cure specifiche, prima fra tutte la pulizia molto attenta. Uno dei motivi per cui le nostre ciglia si indeboliscono e cadono è infatti quello di non saperle struccare in modo completo.

Quando si struccano gli occhi, l’operazione non può assolutamente esaurirsi nel passare uno o più dischetti di cotone imbevuti di struccante sugli occhi e sulle ciglia. Una volta compiuta questa operazione, ci si dovrà concentrare sulle ciglia ed in particolare sulla loro base dove i residui di mascara, matita, ombretto e eyeliner si depositano.

Per eliminare ogni traccia di makeup e liberare le ciglia sarà sufficiente utilizzare dei semplici bastoncini di cotone imbevuti di struccante bifasico, quello con la componente di olio al suo interno. Si passeranno i cotton fioc alla base delle ciglia fino a che non risulteranno puliti.

A questo punto si potranno risciacquare occhi e il resto del viso con un buon detergente e procedere con la consueta routine di tonificazione ed idratazione. Anche gli occhi però necessiteranno di trattamenti come il resto del viso.

Ottimi tutti i sieri per ciglia da applicare con il loro scovolino ma se volete un trattamento portentoso, vi basterà applicare sulle ciglia e anche sulle sopracciglia dell’olio di ricino. Potrete farlo con uno scovolino da mascara ben pulito.

Makeup effetto : ecco il trucco che non ti aspettavi per avere uno sguardo magnetico con ciglia a ventaglio e ben incurvate

Il makeup riserva moltissime opportunità di cambiare il proprio aspetto, il suo potere infatti può essere esercitato ogni giorno scolpendo i lineamenti, ingrandendo le labbra ed anche regalando delle ciglia che sembrano effettivamente finte con l’utilizzo di un mascara.

A presentare questo metodo davvero unico è la truccatrice e youtuber “Tonia Makeup” che riuscirà con l’utilizzo di un mascara e delle sue dita a performare in modo incredibile le sue ciglia.

->>LEGGI ANCHE: Primer e correttore lilla: sei sicura di aver capito come si utilizzano?

Per scoprire come applicare questo metodo, non vi resta che guardare il video tutorial!