Victoria De Angelis a letto senza trucco: semplicemente strepitosa

Victoria De Angelis, selfie a letto in quel di Parigi totalmente senza trucco: la bassista dei Maneskin è semplicemente strepitosa.

Victoria De Angelis torna a far sognare i fan pubblicando un selfie scattato in una camera d’albergo di Parigi appena sveglia. Dopo aver spaventato i fan non partecipando alle interviste che i Maneskin hanno rilasciato alle più importanti radio italiane per promuovere il nuovo singolo Mammamia, Victoria ha tranquillizzato tutti pubblicando un selfie in cui sfoggia tutta la sua bellezza.

Truccata o senza un filo di trucco, vestita come una vera rockstar o come una normale ventenne che si gode una tranquilla giornata con gli amici o senza niente addosso, Victoria riesce sempre a lasciare senza fiato i fan come ha fatto pubblicando sul proprio profilo Instagram un selfie scattato subito dopo essersi svegliata.

Victoria De Angelis, selfie mozzafiato a letto: senza trucco e senza niente addosso è un vero spettacolo

Pelle candida, capelli lunghi e biondi lasciati sciolti sulle spalle, occhi azzurri come il mare, labbra e naso perfetti rendono Victoria De Angelis una bella indiscutibile. Oltre ad amarla quando corre da una parte all’altra del palco con il suo basso di cui s’innamorò quando era solo una bambina, i fan la amano anche quando si lascia immortalare nella vita di tutti i giorni o quando regala loro dei selfie scattati tra le mura della propria casa o all’interno di una camera d’albergo tra una tappa e l’altra di un tour.

La foto che ha lasciato senza fiato i fan è quella che vedete qui in alto. Oltre un milione di like e più di 8mila commenti che continua a fare breccia nel cuore dei fan di tutto il mondo. “La più bella di tutte”, “Afrodite”, “Queen”, “Spettacolare”, “Sei stupenda”, “Oh mamma mia”, sono solo alcuni dei tantissimi complimenti che i fan hanno lasciato sotto il post.