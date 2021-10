Primer e correttore lilla: sei sicura di aver capito come si utilizzano?

Primer e correttore lilla, due prodotti di makeup ai quali ci si accosta sempre con curiosità ma sul cui utilizzo permane spesso molta confusione. Scopriamo come utilizzarli e trarre il massimo del beneficio.

La parte fondamentale di ogni makeup è senza dubbio la base. Su una bella base compatta e luminosa, anche soltanto un tocco di blush regala un aspetto ricercato e piacevole.

Sono diversi i prodotti che si utilizzano per la realizzazione di una base makeup impeccabile, primo fra tutti il fondotinta. Ma i prodotti più all’avanguardia capaci di assicurare un’azione super performante sono senza dubbio il correttore ed il primer.

Correttore e primer: prodotti fondamentali per una base trucco impeccabile

Per realizzare una base makeup perfetta non si può fare a meno di alcuni prodotti in particolare del primer, dei correttori e della cipria in polvere libera.

Il primer funziona come una vera base per il fondotinta, rendendo compatto l’incarnato e creando una base neutra sulla quale lavorare e che assicura una tenuta davvero tenace del makeup.

Esistono diverse tipologie di primer sia per quanto riguarda il loro effetto che per la pigmentazione. Quelli opacizzanti si presentano quasi sempre in una texture semitrasparente e siliconica, quelli correttivi possono essere anche leggermente pigmentati. I correttori, sia quelli cromatici che quelli nelle varie tonalità nude, sono davvero indispensabili per nascondere piccole imperfezioni e soprattutto le fastidiose occhiaie.

I correttori cromatici in particolare, rappresentano il potere del makeup, in quanto, basandosi sulla scala cromatica riescono a mimetizzare imperfezioni del loro colore opposto.

Esistono di diverse colorazioni, verde per mimetizzare i rossori, giallo e il salmone per mimetizzare le imperfezioni più scure e il lilla, quello che vogliamo analizzare in modo particolare.

Prodotti per makeup lilla: ecco quale tipologia di donna dovrebbe utilizzarli e su quale tipo di problematica

Il correttore lilla è sempre quello che resta inutilizzato nella palette di correttori cromatici e questo perché con molta probabilità non ne si conosce l’utilizzo esatto o anche perché non si ha la tipologia di epidermide giusta per questa particolare tonalità cromatica.

Il correttore lilla serve essenzialmente per mimetizzare il giallo e quindi tutte le zone del viso che si presentano con una colorazione tendente al giallo, tipica per esempio di chi ha la pelle olivastra o scura. Può essere applicato sul viso, sulla palpebra o su piccole imperfezioni. Anche il primer lilla sarà perfetto utilizzato per realizzare una base trucco su una pelle olivastra e dal sottotono piuttosto giallo.

Il correttore ed il primer lilla possono però essere fondamentali per illuminare l’incarnato di donne dalla pelle molto chiara. Questi prodotti saranno fondamentali ma soltanto per essere applicati come ‘correttivi’ prima del fondotinta e del correttore dalle tonalità nude.

