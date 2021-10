Matita bianca occhi: i sorprendenti utilizzi per un makeup al top!

La matita occhi bianca, l’abbiamo acquistata tutte almeno una volta nella vita, senza però conoscerne il perfetto utilizzo. Scopriamo a cosa serve e quali eccezionali utilizzi può avere nel makeup occhi.

La matita occhi chiara è un prodotto sempre presente in tutte le collezioni di makeup sia dei brand più lussosi che di quelli low cost. Ma come si utilizza questa matita chiara? La sua caratteristica più comune è quella di ingrandire l’occhio, ma di certo, la sua nuance candida può anche creare dei bellissimi effetti in un makeup occhi.

Scopriamo quale tonalità di matita bianca o chiara utilizzare per il makeup occhi e come farla diventare un ‘must’ del makeup al quale non rinunciare mai!

Matita occhi chiara: a chi sta bene

La matita occhi bianca o chiara non sta bene ad ogni tipologia di occhio, anzi è indicata esclusivamente per chi ha occhi medio piccoli e desidera far apparire lo sguardo più aperto e luminoso.

Utilizzata su occhi naturalmente grandi la matita chiara andrebbe ad enfatizzare la forma naturale rendendo l’occhio ancor più grande e tondeggiante. Su questo tipo di occhi per esempio, sarà la matita scura a fare la differenza applicandola nella rima interna dell’occhio lo farà apparire più piccolo.

Matita bianca occhi: qual è il colore giusto? Bianca, burro o nude?

Questo è uno dei dubbi che prendono la mente mentre ci si trova a scegliere una matita chiara per ingrandire lo sguardo? A chi sta bene bianca? La matita burro o nude per quale tipologia di occhi sono indicate?

A chi sta bene la matita bianca

La matita bianca sta bene in generale alle donne con occhi chiari e chiare di carnagione. In questo caso la matita andrà applicata con attenzione e ben sfumata per non creare un effetto troppo artificiale.

A chi sta bene la matita burro

Per tutte le donne che hanno una carnagione medio scura con sottotono giallo, la matita burro è quella ideale per ingrandire l’occhio.

A chi sta bene la matita nude

Per le donne che hanno una pelle chiara con sottotono rosato, la matita chiara nude, un burro che vira al rosato, sarà perfetta. Inutile aggiungere che per scegliere la matita chiara per ingrandire l’occhio sarà essenziale conoscere il proprio sottotono di pelle.

Matita bianca occhi: tutti gli utilizzi che forse non conosci!

La matita bianca per occhi, non viene utilizzata dai makeup artist soltanto per ingrandire gli occhi piccoli, ma vanta diversi utilizzi nel makeup occhi.

La matita bianca per creare i punti luce

Le matita bianca, burro o nude, possono essere utilizzate per creare dei punti luce nel makeup occhi. Applicate nell’angolo interno dell’occhio e sfumate anche nella prima parte della rima palpebrale inferiore, possono creare un meraviglioso punto luce, come anche sotto e sopra l’arco sopraccigliare.

Dopo averla applicata, si potrà scaldare tamponandoci sopra un ombretto color vaniglia, rosato, o dorato sfumandolo alla perfezione.

La matita bianca per creare un base

Se si amano i makeup occhi di grande effetto, la matita bianca, come anche quella burro o nude, possono essere utilizzate come base per ombretto. Un modo per creare una base neutra sulla quale enfatizzare la bellezza degli ombretti e anche per far durare di più il trucco.