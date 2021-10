Victoria De Angelis senza veli e depilata: la sterile polemica del web

Victoria De Angelis totalmente senza veli delle foto dei Manekin e il web fa scoppiare l’inutile polemica sulla depilazione.

Victoria De Angelis, bella, giovane e totalmente a suo agio tra Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui, dai tempi della scuola, ha dato il via al progetto Maneskin il cui nome, ora, è famoso in tutto il mondo, ha scelto di posare totalmente senza veli.

La giovane band romana, libera, indipendente, ribelle e senza paura di mostrarsi senza filtri e senza censure, per la presentazione del nuovo singolo “Mammamia” ha realizzato uno shooting fotografico in cui tutti e quattro i componenti posano senza veli. Victoria è in primo piano mentre alle sue spalle, in posizione centrale, c’è Damiano con Thomas ed Ethan sui lati. Tra le tante polemiche le le foto senza veli dei Maneskin hanno scatenato, spunta anche quella sulla depilazione perfetta di Victoria.

Victoria De Angelis senza veli e depilata: il web si divide sulla depilazione

Depilarsi per se stesse o per un obbligo imposto dalla società? Il dibattito si è riacceso dopo la pubblicazione delle foto in cui i Maneskin posano totalmente senza veli. Se Damiano, Ethan e Thomas mostrano il corpo con i peli, Victoria appare totalmente depilata e questa scelta della bassista ha fatto torcere il naso a qualcuno sul web.

Secondo alcuni utenti, la scelta di mettere in risalto l’immagine di Victoria totalmente depilata tra tre uomini che, invece, non lo sono, non rispecchierebbe il concetto di libertà che i Maneskin portano avanti sin dai tempi di X Factor.

La realtà, invece, è diversa. Mostrandosi senza vestiti e depilata, Victoria sfoggia la libertà di essere totalmente se stessa e anche la scelta di depilarsi e di posare mostrandosi totalmente a proprio agio con il proprio corpo rientra nella libertà di essere ciò che si sceglie di essere.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis, il selfie in bianco e nero è incantevole

Sono tanti gli utenti che difendono la scelta, non solo di Victoria, ma anche delle altre donne di depilarsi.

La conquista femminile, dunque, è proprio quella di scegliere se depilarsi o meno. Victoria ha scelto di farlo e, a difendere questa scelta è anche Francesca Barra come potete vedere dal post qui in basso.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis, l’incredibile trasformazione della bassista dei Maneskin

“Io vedo tante cose bellissime in questa foto. La prima è una donna libera e al sicuro con il proprio corpo. La seconda è che questa immagine leggera, divertita e divertente simboleggia il sentirsi a proprio agio anche nudi senza che questo crei il minimo disagio in chi guarda o fra loro. La terza è la depilazione perfetta di Victoria e ora se riesco a vedermi laggiù, che con la panza faccio fatica, ci provo anche io. Maneskinofficial vi amo: sono bellissimi, che gli vuoi di’?”, ha scritto Francesca Barra.