Victoria De Angelis, l’incredibile trasformazione della bassista dei Maneskin

Victoria De Angelis oggi sfoggia lunghi capelli biondi e uno stile puramente rock, ma com’era agli inizi la bassista dei Maneskin? Foto.

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, è diventata l’idolo di tanti ragazzi e ragazze che sognano di realizzare i propri sogni come sta facendo lei. A 21 anni, infatti, Victoria, insieme agli amici Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, è riuscita a concretizzare un sogno che sta diventando sempre più grande. Oggi, Victoria è diventata non solo l’immagine femminile dei Maneskin, ma una vera e propria icona rock.

Sul palco, con il suo amatissimo basso, si trasforma in un vero e proprio animale da palcoscenico sprigionando tutta la sua energia. Il live è la parte che Victoria ama di più del suo lavoro e lo dimostra regalando tutta se stessa al pubblico.

Oltre che per il suo talento, Victoria è amatissima anche per la bellezza e la libertà di sfoggiare i suoi outfit, sempre sincronizzati con quelli dei compagni e che esaltano il suo mix perfetto di origini italo-danesi.

Oggi, Victoria, sfoggia dei lunghi capelli biondi con la frangia che le incorniciano il viso dalle pelle candida e dai lineamenti perfetti. Ama indossare jeans, top che le lasciano scoperto il ventre, gillet, giubbotti di pelle e stivali, ma com’era Victoria quando i Maneskin hanno cominciato a cantare in Via del Corso a Roma? Com’è cambiata nel corso degli anni? Andiamo a scoprirlo insieme.

Tutti i cambiamenti di Victoria De Angelis dei Maneskin

Victoria De Angelis ha cominciato a suonare quando era solo una bambina. Quando ha cominciato ad esibirsi in Via Del Corso con gli altri Maneskin, sfoggiava il look che vedete qui in basso.

Amante delle calze a rete e del maculato, Victoria amava sfoggiare questi look durante le prime esibizioni dei Maneskin. Durante le audizioni di X Factor e il periodo trascorso nel talent show indossava anche abiti lunghi. Nel corso degli anni ha spaziato sfoggiando scarpe con la zeppa, calze a rete, pellicce maculate.

LEGGI ANCHE—>Labbra Rosse per Victoria De Angelis: copiamo insieme il look by Gucci!

Victoria, poi, ha cambiato anche diversi tagli di capelli. Se inizialmente sfoggiava i capelli ricci, con il tempo, è passata dai capelli lunghi fino al caschetto con la frangia. Oggi, invece, sfoggia dei lunghi capelli lisci o leggermente mossi con la frangia. amante dei cambiamenti, Victoria non rinuncia mai al biondo e al piercing al naso.

Oggi appare sul palco sempre in coordinato con gli altri membri del gruppo indossando tranquillamente completi in stile 800esco, giacche di pelle, pantaloni a zampa, tailleur e giacche portate senza reggiseno.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis incanta in Gucci: una dea in total black

Sul palco, inoltre, sfoggia anche il nude look indossando maglie trasparenti senza reggiseno o con il seno coperto solo da nastri adesivi.

Durante il tempo libero ama sfoggiare pantaloni a zampa e top cortissimi come vedete qui in basso.

Tanti look e tanti outfit, dunque, per Victoria che diventa ogni giorno più bella.