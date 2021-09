Victoria De Angelis incanta in Gucci: una dea in total black

Victoria De Angelis incanta con un abito Gucci: la bassista dei Maneskin è una dea in total black, la foto lascia senza parole.

Victoria De Angelis lascia ancora senza fiato i fans. La bassista dei Maneskin incanta nella foto della nuova campagna Gucci Aria. Victoria, insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi è stata immortalata in una serie di foto per la nuova campagna della casa di moda in cui incanta tutti.

I Maneskin sono i testimoni della nuova campagna pubblicitaria Gucci Aria e sono stati ritratti da Mert Alas e Marcus Piggot. La band, come riporta il sito ufficiale di Giccu, è stata scelta per “l’impeto rivoluzionario e gioioso dell’eros in quanto forza creativa dell’immaginario contemporaneo”. Tutti e quattro bellissimi, ma Victoria, con un look total black e i suoi capelli biondi ipnotizza letteralmente i fans.

Victoria De Angelis: look total black e trasparenze, fans incantati

Sdraiata sul pavimento, con un abito nero e reso sensuale da diverse trasparenze, Victoria De Angelis posa per Gucci sfoggiando la sua pelle candida, i lineamenti perfetti del viso e delle labbra rosso fuoco che esaltano anche i capelli biondi che le cadono sulle spalle.

La foto che vedete qui in alto è fa parte della nuova campagna Gucci Aria in cui anche Damiano, Ethan e Thomas posano con gli splendidi abiti della casa di moda. A pubblicare la foto che potete vedere qui in basso su Instagram è stato Alessandro Michele, direttivo creativo di Gucci.

Tra i quattro Maneskin, nella foto qui in alto, Victoria conquista l’attenzione dei fans sempre più innamorati. Oltre ad essere amata e ammirata per il suo talento musicale che, sin da adolescente, l’ha portata a credere nel sogno di far conoscere la propria musica a tutti, Victoria è considerata una delle ragazze più belle non solo del mondo della musica e, nel guardare le foto qui in alto, i fans hanno sicuramente ragione.