Il trucco della nonna per un polpettone succoso ma con la crosticina

Il polpettone un classico secondo piatto casalingo: scopri il trucco della nonna per farlo succoso ma con la crosticina.

Una di quelle ricette casalinghe che si preparano la domenica e che con il suo profumo inebria tutta la casa. Stiamo parlando del polpettone di carne, una ricetta tradizionale diffusa in tutto il mondo.

Una sorta di polpetta gigante a base di carne macinata, arricchita con uova, parmigiano e pane ammollato nel latte. Poi si può preparare anche in altre versioni, ad esempio esistono ricette del polpettone con solo le verdure o a base di tonno.

Quello più classico però è a base di carne ed è un piatto tipico delle nonne. Ecco perché proprio dalla loro sapiente cultura culinaria derive questo semplice trucco che vi permetterà di ottenere un polpettone succoso ma con la crosticina fuori.

Scopri il trucco della nonna per fare il polpettone

Il polpettone è un secondo piatto nutriente che mette d’accordo tutta la famiglia. Generalmente è una di quelle ricette che si preparano la domenica o comunque quando tutta la famiglia è riunita a tavola.

Molte volte però accade che pur essendo una ricetta tradizionale si sbaglino alcuni passaggi ottenendo un risultato disastroso. Quando ad esempio il polpettone si sfalda in cottura tutto il nostro lavoro è vanificato.

Cosa fare allora? Premesso che esistono alcuni trucchi per preparare un polpettone a regola d’arte e uno di questi già ve lo avevamo spiegato ora vogliamo invece farvi scoprire il trucco della nonna per un polpettone con la crosticina ma succoso e morbido all’interno.

Uno degli inconvenienti del polpettone è anche il fatto che possa venire secco e asciutto, specie se cotto nel forno. Vediamo come ovviare a questo problema grazie al trucchetto molto semplice con la salsa di pomodoro.

Il segreto per far venire la crosticina gustosa al nostro polpettone è di spennellarlo con il sugo al pomodoro. Vediamo come procedere.

Dopo aver assemblato i vari ingredienti tra cui carne, pane ammollato con il latte e strizzato, uova, parmigiano, sale, pepe e altri aromi se piacciono. Li amalgamiamo bene fra di loro e poi formiamo il polpettone che adageremo su una teglia ricoperta di carta da forno. Ora non resta che cuocerlo a 170°C per una mezz’oretta. Meglio se lo incartiamo nella carta da forno per mantenerlo ben compatto.

Intanto prepariamo la salsa di pomodoro: scaldiamo in una padella la cipolla tagliata a fettine sottili e l’olio evo. Poi aggiungiamo la passata e lasciamo cuocere. Una volta pronta la spennelleremo sul polpettone che poi andremo a rimettere in forno per completare la cottura per altri 15 minuti alzando la temperatura a 180°C.

In questo modo si formerà una deliziosa crosticina sul polpettone. A questo punto potrete consumarlo così com’è o se preferite potete una volta tagliato a fette condirlo con la salsa di pomodoro rimasta.

Non resta che provare la ricetta con il trucco della nonna.