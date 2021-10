Sciogliere il cioccolato nel modo perfetto. I trucchi per un risultato goloso

Non sai come sciogliere il cioccolato? Scopri i trucchi che ti cambieranno la vita in cucina.

Chi ama il cioccolato sa bene come questo ingrediente sia in grado di trasformare in positivo ogni dolce. Profumato e ricco di gusto è senza alcun dubbio uno degli ingredienti più amati al mondo nonché tra i più presenti in pasticceria e tra i più usati ogni giorno nella preparazione di dolci.

Disponibile in diverse varietà e in formatti diversi, spesso si rivela particolarmente utile se sciolto per andare a riempire una torta, ricoprire un dolce o aggiungersi ad altri ingredienti golosi.

Ma come fare per ottenere un buon risultato? Sciogliere il cioccolato non è semplice come sembra e lungo il percorso possono esserci alcune insidie in grado di compromettere il risultato finale. Per fortuna ci sono dei trucchi che possono aiutarci a superarle e a farci ottenere il risultato sperato.

I trucchi per sciogliere il cioccolato nel modo perfetto

Che si tratti di cioccolato fondente o bianco e indipendentemente dalla sua destinazione, quando si parla di sciogliere questo prezioso ingrediente, conoscere i trucchi necessari allo scopo è sempre piuttosto utile.

Scopriamo quindi quali sono i più importanti e come metterli in pratica di volta in volta.

Attenzione alla temperatura. La prima cosa da considerare quando si scioglie il cioccolato è la temperatura. Questa, contrariamente a quanto si pensa, non deve essere troppo alta. Di conseguenza non dovrebbe mai superare i 50 gradi. Per appurarne la temperatura può essere molto utile avere un termometro apposito ed in grado di dire costantemente a che livello si è arrivati.

Tagliarlo a piccoli pezzi. Se tagliato a pezzi il cioccolato tende a sciogliersi più in fretta e ciò eviterà di raggiungere temperature troppo elevate. Un trucco semplicissimo per lavorarlo senza troppi problemi e senza il rischio che un secondo di distrazione porti a doverlo buttare per ricominciare da capo.

Non cuocerlo mai a stretto contatto con il fuoco. Mai scaldare il cioccolato direttamente sul fuoco. Oltre a portare facilmente il tutto a temperature troppo elevate si corre infatti il rischio di perderne il controllo. Questo ingrediente muta di continuo e a volte basta davvero un secondo perché faccia grumi o si rapprenda più del dovuto nel giro di poco. Meglio scegliere metodi come quello a bagno maria o eventualmente in forno.

Considerare il cioccolato che si sta lavorando. Il fondente impiega più tempo a sciogliersi mentre quello bianco ci mette molto meno. Saputo ciò ci si potrà regolare di conseguenza con quello al latte o con il ruby. Impararne i tempi sarà semplice e porterà ad avere maggior confidenza con questo ingrediente goloso.

Temperare il cioccolato. Infine, è molto importante non dimenticarsi del temperaggio. Questo aiuta a rendere il cioccolato più lucido e si rivela particolarmente importante per far si che resti solido nel tempo. Sciogliere, raffreddare e sciogliere ancora una volta il cioccolato aiuta infatti il burro di cacao in esso presente a cristallizzare rendendolo bello a vedersi e, sopratutto, in grado di durare di più.

Questi trucchi sono molto utili sia per sciogliere il cioccolato nel modo corretto e per poter godere di un prodotto di qualità che sia in grado di durare nel tempo.

Ma come usare esattamente il cioccolato sciolto? Questo si rivela particolarmente buono all’interno dei dolci. Al contempo è anche utile per creare gocce di cioccolato o per dar vita a dei dolcetti come i muffin.

Che lo si mescoli alla farina o lo si usi da solo per creare cioccolatini golosi, sarà sempre un ottimo ingrediente nonché un prezioso alleato in cucina. Con il suo contributo, infatti, si potrà sempre godere di qualcosa di buono e goloso. E, qualora si scelga di usare il cioccolato fondente anche di un alimento sano e ideale per la salute.