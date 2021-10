Victoria De Angelis, dopo aver saltato alcune interviste con i Maneskin, torna sui social con il più bello bacio d’addio, foto.

Victoria De Angelis ha fatto preoccupare i fan saltando alcune interviste radiofoniche rilasciate dai Maneskin nelle scorse ore ad alcune delle più importanti radio italiane. Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, durante i vari impegni radiofonici, hanno salutato l’amica rassicurando i fans. “Vic sta benissimo”, ha detto Damiano in radio.

L’assenza di Victoria, probabilmente, è stata dovuta ad un impegno personale. I fan, però, hanno continuato a chiedersi dove fosse ed oggi a rassicurare tutti è stata la stessa bassista dei Maneskin annunciando la partenza per Parigi dove si trovano Damiano, Ethan e Thomas per un nuovo impegno di lavoro.

Victoria De Angelis raggiunge i Maneskin a Parigi e conquista i fan con il bacio più bello

Dopo aver lasciato soli per un giorno Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi che hanno dovuto rilasciare una serie di interviste senza di lei, Victoria De Angelis, con una foto pubblicata tra le storie del suo profilo Instagram, ha annunciato la partenza per Parigi dove domani, mercoledì 13 ottobre, i Maneskin saranno ospiti di Virgin Radio con un’intervista e uno showcase.

Prima della partenza, la bassista dei Maneskin ha dedicato gli ultimi momenti in Italia al suo grande amore ovvero la cagnolina Chili. “Il miglior bacio d’addio”, ha scritto pubblicando una foto in cui Chili le dimostra tutto il suo amore con un bacio.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis, il selfie in bianco e nero è incantevole

Un bacio pieno d’amore quello tra Victoria e Chili che trascorreranno diverse settimane lontane. Victoria, Damiano, Ethan e Thomas, infatti, saranno via dall’Italia per circa un mese. Ai microfoni di Radio Deejay, infatti, i Maneskin hanno annunciato tappe a Parigi, Londra, Stoccolma, Amsterdam e in varie altre città per promuovere il nuovo singolo Mammamia che sta già scalando le classifiche.

LEGGI ANCHE—>Victoria, l’incredibile trasformazione della bassista dei Maneskin