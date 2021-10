Barbara Palombelli: dai figli alla Roma, 5 curiosità che non conosci

Barbara Palombelli è da anni la padrona di casa di Forum, ma sei sicuro di conoscere davvero tutto sul suo conto? Ecco 5 curiosità su di lei!

Barbara Palombelli è senza dubbio una delle conduttrici più popolari del piccolo schermo degli italiani e da anni tiene compagnia i telespettatori con la sua versione di Forum, lo show che per anni ha visto Rita Dalla Chiesa nel ruolo di conduttrice.

La Palombelli, andando in onda quotidianamente, è una delle conduttrici che più tengono compagnia il pubblico, insieme ai colossi della tv come Maria De Filippi e Barbara d’Urso. Per questo motivo, vedendola ogni giorno in tv, i telespettatori sono convinti di sapere tutto sul suo conto ma è davvero così? Abbiamo pensato allora ti svelarti qualche segreto su di lei di cui probabilmente non sei ancora a conoscenza. Per questo abbiamo selezionato per ben 5 curiosità su Barbara Palombelli. Così da poter conoscere la conduttrice di Forum un po’ di più, svelando qualche piccola retroscena che non ha mai svelato in tv.

5 cose che probabilmente non conosci su Barbara Palombelli

Barbara Palombelli è una donna molto attiva che non ama affatto stare con le mani in mano. Anche dal punto di vista professionale, se si considera che oltre alla conduzione quotidiana di Forum, che va in onda al mattino su canale 5 e il pomeriggio invece su rete 4, ha preso parte ad altri numerosi progetti. Perfino il Festival di Sanremo. Insomma, non cose da poco, ma sapevi che nella vita privata ha iniziato a fare attività fisica dopo i 40 anni e non prima? Ora si diletta anche nello sport quando non lavora.

Tra l’altro, quando non lavora, è anche una mamma molto attenta. Sapevi, infatti, che qualche anno fa sua figlia Serena Rutelli ha preso parte all’edizione del Grande Fratello dedicata alle persone comuni? Quell’anno è stato condotto da Barbara d’Urso, che ha più volte specificato che Serena, nonostante sia figlia di una sua amica, non ha mai subito alcun trattamento di favore, cavandosela con le sue sole forze.

Barbara Palombelli, tra l’altro, nonostante non lo sembri mentre conduce Forum insieme ai suoi giovani co conduttori, è una donna molto superstiziosa. Lo avreste mai detto? Tra l’altro, tornando al discorso dello sport, segue molto tutto quello che riguarda il mondo del calcio. Tant’è che come ogni tifoso e appassionato che si rispetti, ha la propria squadra del cuore. Qual è? La Roma.

L’ultima curiosità su di lei, riguarda invece il mondo dell’estatica. Barbara, infatti, è una vera e propria amante di creme e profumi perché dopo di tutto anche l’occhio vuole la sua parte.