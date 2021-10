La dieta di Barbara D’Urso: ecco come fa ad essere così in forma a 64 anni

Acqua, frutta e verdura sono alcuni dei segreti della dieta di Barbara D’Urso: ecco come fa la conduttrice a mantenersi così in forma a 64 anni.

Sono in tanti a chiedersi come faccia Barbara D’Urso, nonostante la sua età non più giovanissima, ad essere ancora così bella e in perfetta forma. Oltre al fatto di avere ancora una pelle tonica e distesa, la conduttrice partenopea vanta anche un fisico eccezionale.

A 64 anni infatti sfoggia una forma pazzesca che non ha nulla da invidiare alle trentenni. Ma quali sono i segreti di bellezza dell’attrice e volto noto della tv? Cosa mangia Barbara D’Urso per essere così in linea?

Non è un segreto che la conduttrice segua i consigli del dottor Nicola Sorrentino il suo medico nutrizionista di fiducia con il supporto del quale, anni fa, ha scritto anche un libro dove dispensa consigli dal titolo “Ecco come faccio”.

Ecco la dieta di Barbara D’Urso: scopriamo cosa mangia

Siamo abituati a vederla tutti i giorni in tv, ed è ormai un volto così familiare quello di Barbara D’Urso che è sotto gli occhi di tutti come la bella conduttrice sfoggi ancora una perfetta forma fisica nonostante la sua età.

Un corpo tonico e asciutto quello della conduttrice che suscita molta curiosità da parte di tutti i suoi telespettatori e seguaci, solo su Instagram ha 2 milioni e 700mila followers. Ma come fa la D’Urso ad avere una silhouette così eccezionale?

Scopriamo cosa mangia la nota conduttrice e attrice napoletana per essere così in forma. La D’Urso ammette di stare attenta alla propria alimentazione ma di non privarsi sempre di ciò che le piace, anzi.

Inoltre tra i suoi segreti c’è l’attività fisica, almeno 30 minuti al giorno di esercizi. Non solo, la conduttrice pratica danza classica un’ora e mezza circa 3 volte la settimana. Una disciplina che ama sin da bambina e che l’ha accompagnata negli anni a cui lei stessa ammette di non riuscire a rinunciare.

E poi lunghe camminate a passo rapido al parco, spesso infatti la vediamo anche nelle storie Instagram quando passeggia in compagnia o da sola. Insomma, la D’Urso non è di certo una persona sedentaria e il movimento l’aiuta certamente a mantenere un corpo così in forma.

Ma cosa mangia la mitica Barbarella che tiene compagnia a tante casalinghe, e non solo, nei pomeriggi di Canale 5? Lei ammette che non si preclude il cibo, anzi è una persona che mangia di tutto non abusando però di carne e latticini escluso lo yogurt, che invece adora.

In particolare partiamo dal mattino. Appena sveglia la D’Urso beve mezzo litro d’acqua e del succo di aloe. In questo modo elimina le tossine e le scorie formate dal corpo durante la notte.

Poi a colazione mangia del pane integrale, frutta di stagione e yogurt preferibilmente di capra. Tra i suoi alimenti preferiti come detto infatti non manca mai lo yogurt bianco. Nello specifico adora anche quello alla soia che l’aiuta a combattere il colesterolo cattivo nel sangue. Altrimenti frullati di frutta fresca.

Per pranzo Barbara D’Urso predilige i cereali integrali, scegliendo pasta e riso ma anche la quinoa il tutto accompagnato da verdure di stagione o crude o cotte a vapore. Per i carboidrati si attiene a una quantità di circa 60 grammi.

A cena invece dà spazio alle proteine come pesce, tofu o formaggi magri e se sceglie la carne opta per quelle magre e bianche. Come cottura predilige per il pesce la bollitura o la griglia. Inoltre, consuma anche un contorno di verdure.

Sugli spuntini invece spazia tra frutta secca o centrifugati di frutta fresca e lo fa sia a metà mattina che a metà pomeriggio.

E gli sgarri? La D’Urso ammette di essere golosa di dolci e di sgarrare ogni tanto concedendosi anche un po’ di cioccolato. Non solo, tra i suoi piatti preferiti c’è la parmigiana di melanzane.

Non dimentichiamo che per perdere peso in modo corretto è indispensabile rivolgersi ad un medico nutrizionista, proprio come ha fatto Barbara D’Urso che è seguita dal dottor Nicola Sorrentino.