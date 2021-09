Barbara Palombelli linciata via social: fa dietrofront, ma il web non perdona

Il dietrofront di Barbara Palombelli era prevedibile, esattamente com’era prevedibile il linciaggio sui social a cui la giornalista è stata sottoposta.

Le parole con cui la signora Palombelli si è spiegata e giustificata però non l’hanno posta in una posizione migliore, probabilmente perché ha cercato di passare dal torto alla ragione con un lungo post in cui pretende delle scuse dai suoi accusatori.

Prima di spiegare in che modo la moglie di Rutelli abbia tentato di spiegare le sue parole di ieri sera è bene soffermarsi un attimo a citare lettera per lettera la dichiarazione che Barbara Palombelli ha fatto davanti alle telecamere nel corso della trasmissione ‘Lo Sportello di Forum’.

“Qui parliamo della rabbia tra marito e moglie. Come sapete negli ultimi giorni ci sono state 7 donne uccise, probabilmente da 7 uomini. E questo solo per dire, nell’ultima settimana.

A questo punto però è lecito domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda che dobbiamo farci per forza, perché in questa sede, soprattutto in un tribunale, dobbiamo esaminare tutte le prove”.

Era perfino meglio il monologo di Sanremo. #palombelli pic.twitter.com/JkC8isvOBO — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 16, 2021

Prima di procedere all’analisi di quanto affermato dalla conduttrice, è bene sottolineare che Lo Sportello di Forum è un programma registrato, quindi la produzione del programma, dopo la registrazione, ha esaminato il materiale e ha deciso di mandare in onda integralmente la dichiarazione di Barbara Palombelli sul femminicidio.

Si tratta di un punto importante da prendere in considerazione perché a poche ore dalla messa in onda di quel filmato la giornalista ha deciso di chiedere scusa, anche alla Rete.

Il dietrofront di Barbara Palombelli (quando la pezza è peggio del buco)

Come ci si poteva aspettare anche senza essere giornalisti professionisti, le dichiarazioni della Palombelli hanno suscitato una fortissima ondata di sdegno sui social, su tutti i social.

Si è trattato di un attacco personale portato su scala così vasta nei confronti della conduttrice che la donna si è trovata costretta a difendersi pubblicamente e a scusarsi, utilizzando ancora una volta un proprio spazio televisivo, quello di Stasera Italia.

La giornalista ha aperto il programma affermando “oggi è successa una cosa terribile”. Si riferiva a quella che per Barbara Palombelli è una gravissima diffamazione ai suoi danni, causata dall’estrapolazione della sua frase da un contesto più ampio.

In pratica, la giornalista sostiene che le parole della sua frase incriminata sono state fraintese perché non sono state considerate all’interno del contesto, cioè la messa in scena di una causa legale per accuse di violenza sulle donne.

Nella prima parte della sua difesa, Barbara Palombelli afferma: “Sono stata accusata di essere complice dei femminicidi e di assolvere gli uomini che usano violenza sulle donne. Ecco, questo tradisce tutta la mia vita.”

La nostra #BarbaraPalombelli prima di iniziare la puntata ci tiene a sottolineare una cosa importante riguardo alla polemica scoppiata oggi#StaseraItalia pic.twitter.com/VDCK7oT4ND — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 17, 2021

Nel corso di Quarto Grado, invece, la giornalista ha completato la sua arringa difensiva affermando: “Chiedo scusa se qualcuno sentendo quella frase ha pensato che potessi essere complice di chi commette un delitto, ma il mio era un discorso diverso”.

Le scuse sono state rivolte anche alla Rete, chiaramente messa in difficoltà da quelle affermazioni che sono state definite dalla Palombelli fraintendibili perché evidentemente poco chiare.

“Chiedo scusa se non era chiaro, chiedo scusa all’azienda e a coloro che hanno pensato che io fossi quella persona lì. Non lo sono, sono sempre io”.

Naturalmente la giornalista ha utilizzato anche il suo profilo Facebook ufficiale per fornire la sua visione dei fatti e il proprio punto di vista sulla valanga di violenza social che si è riversata contro di lei nelle scorse ore.

“Sono stata vittima di una diffamazione senza precedenti. Il mio nome, accostato alla istigazione e alla giustificazione della violenza sulle donne. Tutti coloro che si sono resi protagonisti di questa palese falsità ne risponderanno al tribunale.

Non posso accettare una simile aggressione completamente ingiustificata e superficiale. Aspetto le scuse dai rappresentanti delle istituzioni che non si sono documentati sui fatti prima di emettere sentenze via web.

Continuerò a porre domande, perché è il mio mestiere, ma non accetterò diffamazioni, da qualunque parte siano arrivate. La diffamazione è un reato e io credo nella giustizia.”

Tra i rappresentanti delle istituzioni che si sono espressi via web e dai quali Barbara Palombelli a sua volta pretende delle scuse, c’è Fabiana Dadone, che ha commentato in questo modo le frasi sul femminicidio della conduttrice di Forum: “È gravissimo, sono frasi che si commentano da sole. Sono offensive verso tutte le donne”.

Inoltre tutti i deputati (maschi e femmine) della commissione giustizia della camera appartenenti al Movimento 5 Stelle hanno fatto sapere in una nota:

“Le parole pronunciate da Barbara Palombelli sono inaccettabili. Ventilare l’idea che una vittima di femminicidio abbia ‘esasperato’ a tal punto un uomo da trasformarlo in assassino è grave e pericoloso, e il rischio concreto è che possa passare un messaggio radicalmente sbagliato. Non esiste alcuna ragione che possa anche lontanamente giustificare la violenza di genere. E’ un principio su cui non si possono ammettere eccezioni. Il Movimento 5 Stelle è da sempre impegnato in prima linea nel contrasto della violenza di genere, come testimonia il nostro impegno per la legge chiamata Codice Rosso, e respingiamo con forza qualsiasi principio che tenda a invertire i ruoli di vittima e di carnefice, nel rispetto delle vittime, dei loro familiari e per il futuro delle donne”.

Se le parole dei rappresentanti istituzionali possono apparire dure, però, è dai social che sono arrivati gli attacchi più feroci e che sono culminati con la richiesta della cancellazione dei programmi di Barbara Palombelli.

A rendere davvero grottesca tutta la dinamica dei fatti sono certamente due fattori: che la Palombelli abbia chiesto scusa a Rete 4 quando è stata la rete a mandare in onda le sue dichiarazioni quando avrebbe potuto tagliarle o oscurarle; che una donna già finita nell’occhio del ciclone a Sanremo per le sue dichiarazioni sullo stesso tema sia “inciampata” di nuovo nello stesso errore e abbia tentato di difendersi affermando di essere stata fraintesa.