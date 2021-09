Trucco Glamour Autunno 2021 | Toni caldi e labbra scure con Basic Gaia

Come sarà il trucco glamour dell’Autunno 2021? Che domande: con toni caldissimi e labbra in evidenza! Ecco come realizzarlo e a chi sta bene.

I toni dell’autunno sono un punto di partenza eccezionale per il make up, soprattutto per le ragazze che non hanno paura di sperimentare con trucchi memorabili!

Inoltre mai come quest’anno l’arancione è stato celebrato fin dalla primavera, con trucchi super intensi e davvero molto, molto colorati. Il trend non poteva che continuare anche nella stagione arancione per eccellenza, quella in cui cadono le foglie e si intagliano le zucche!

Le caratteristiche del trend di inizio anno verranno mantenute anche per il trucco autunnale: colori sfumati ma molto intensi, una buona dose di eyeliner nero e ciglia molto vistose che creeranno un bellissimo contrasto cromatico con i giochi di colore che saranno realizzati sulla palpebra.

A chi starà bene il make up nei colori dell’autunno? Certamente a tutte le ragazze dalla pelle dorata e dal sottotono caldo.

Non bisogna dimenticare però che esistono anche molte fortunatissime donne dal sottotono neutro, che cioè possono truccarsi con tutti i colori possibili, sia quelli caldi sia quelli freddi, senza che si creano spiacevoli contrasti cromatici con la pelle!

Come si realizza e quanto si indossa il trucco glamour autunno 2021

Il trucco che andremo ad analizzare è quello proposto dalla bravissima Basic Gaia sul suo profilo Instagram ufficiale. Questo make up è davvero audace, infatti propone dei colori molti intensi sia sugli occhi sia sulle labbra.

Questo però non significa che un trucco “autunnale” non possa essere declinato anche in una versione più delicata, con labbra più chiare, color pesca o color corniola per stemperare l’effetto glamour e trasformare questo make up un po’ aggressivo in un trucco che può essere portato con facilità anche di giorno e nella prima serata.

Naturalmente per far risaltare un trucco così intenso la base trucco dev’essere impeccabile, quindi si dovrà fare in modo da camuffare il più possibile le macchie scure utilizzando i correttori colorati (qui ti spieghiamo come fare!)

Per quanto riguarda il colore del fondotinta, l’autunno è una stagione un po’ complessa da gestire dal punto di vista cromatico, poiché la nostra pelle sta cambiando colore diventando più pallida di quanto fosse quest’estate ma di certo non è ancora chiara come sarà il prossimo inverno.

In un altro articolo abbiamo già parlato di un trucco infallibile per trovare il giusto colore di fondotinta in autunno senza spendere altri soldi, ma puoi anche essere tra le fortunate che non cambiano colore troppo velocemente dopo l’estate!

La base di questo trucco prevede anche la creazione di un leggerissimo contouring per mettere in risalto gli zigomi e dare più luce alla zona appena sotto gli occhi. Se non vuoi usare il fondotinta scuro ti consigliamo di utilizzare una terra appena più scura e sfumarla molto bene con un pennello grande e morbido.

Dopo aver parlato della base è il momento di descrivere la creazione del make up occhi.

Data la grande quantità di prodotto che si applicherà sulle palpebre il consiglio è di usare sempre un primer per evitare che le polveri colorate “vadano in giro” macchiando le tempie o si mescolino tra loro rovinando la sfumatura.

Si parte da un giallo ocra per creare un colore di base su tutta la palpebra, allargando il colore anche verso il sopracciglio.

Con un arancione o un rosso non troppo intenso si andrà a definire la piega della palpebra e l’ombra nell’angolo esterno dell’occhio.

Per accentuare il gioco di luci sulla palpebra bisognerà applicare con i polpastrelli un giallo più intenso sulla parte centrale della palpebra avendo cura di creare un punto luce anche nell’angolo interno dell’occhio.

il tocco finale sarà dato da una perfetta ala di eyeliner nero e da una generosa dose di mascara per rendere più visibili e voluminose le ciglia. Un consiglio: se vi sentite a proprio agio con le ciglia finte, questo è il make up perfetto per usarle!

Per quanto riguarda il trucco labbra, la scelta perfetta è un rosso scuro molto intenso dal finish lucido, esattamente come quello scelto da Gaia.

Quando si utilizzano rossetti così scuri e dalla texture cremosa è strettamente necessario applicarli con grande precisione e creare un contorno labbra simmetrico: meglio perdere qualche secondo in più a definire un contorno impeccabile piuttosto che fare piccoli errori che diventerebbero estremamente visibili con un colore così intenso!

Anche in questo caso sarà fondamentale evitare che il rossetto vada “in giro” per il viso: il nostro consiglio è di utilizzare rossetti a lunga durata o in alternativa “arginare” le sbavature di prodotti molto cremosi utilizzando una matita trasparente. Realizzare il contorno labbra con questo prodotto a base di cera, infatti, si creerà una sorta di “diga” che il rossetto non riuscirà a valicare.