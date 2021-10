Trucco sopracciglia sbagliato: gli errori da evitare assolutamente!

Il trucco sopracciglia sbagliato, condiziona senza dubbio la riuscita di un bel makeup viso e occhi. Sarà anche importante truccarle bene mantenendo il più possibile un aspetto curato ma naturale. Scopriamo gli errori più comuni che si commettono truccandole.

Se siete alle prese con delle sopracciglia poco folte e poco definite, il makeup rappresenterà il vostro miglior alleato sempre che non vogliate ricorrere ad interventi semi permanenti come il microblading.

Il trucco per le sopracciglia richiede un poco di cura nella preparazione e anche del makeup specifico, scopriamo quali errori si compiono più spesso.

Trucco sopracciglia sbagliato: gli errori che si compiono più spesso e che dovrebbero essere assolutamente evitati

Volete truccare le vostre sopracciglia in modo perfetto? Allora evitate questi errori che comprometterebbero la riuscita del makeup!

->>LEGGI ANCHE: No Makeup: la nuova tendenza per un risultato luminoso e naturale

Trucco sopracciglia sbagliato, gli errori che molte donne commettono!

1- Usare una matita sbagliata

Per truccare le sopracciglia si debbono utilizzare prodotti specifici che siano matite, gel o marker debbono essere formulati per questo tipo di makeup. Questo perché debbono essere più tenaci di qualsiasi altro prodotto di makeup. La matita per esempio, risulta avere una mina abbastanza dura e pastosa che durerà molto di più di una comune matita di makeup.

Per questo truccare le sopracciglia con una comune matita per occhi sarà un errore. La matita tenderà a sciogliersi e ad andare via con molta velocità.

2- Tracciare una semplice riga è un trucco sopracciglia sbagliato

Sono diverse le donne che per disegnare l’arco sopraccigliare si limitano a tracciare una linea senza creare volumi e rispettare simmetrie. Questo sarà un errore davvero molto visibile e anti estetico.

3- Creare un disegno poco naturale

Le sopracciglia dovrebbero essere sempre disegnate seguendo l’arco naturale e rispettando le forme del sopracciglio naturale. Andrebbero disegnati dei piccoli tratti di matita o di altro prodotto che vadano ad infoltire i peli naturali già presenti, senza forzare la linea naturale. L’errore quindi sarà disegnare un arco troppo folto o troppo fino rispetto a quello esistente.

4- Utilizzare troppo prodotto

Il prodotto per le sopracciglia andrebbe applicato in piccolissime quantità per creare un disegno più naturale possibile. Assolutamente da evitare quei disegni di sopracciglia piene senza nessuna dinamica che al contrario i peli naturali regalerebbero al sopracciglio.

5- Sbagliare la tonalità del makeup

Anche scegliere la tonalità giusta del prodotto per disegnare le sopracciglia sarà fondamentale. Per la scelta ci si potrà basare sul colore dei capelli e anche della pelle. Di solito si sceglie sempre una tonalità più chiara di quella dei capelli.

Se si sceglie una tonalità troppo chiara o troppo scura l’effetto sarà tutt’altro che naturale.

6- Attenzione alla simmetria

Le sopracciglia non devono essere certo identiche, anche perché è lo stesso volto umano ad avere delle asimmetrie tra la parte destra e la sinistra del volto, ma disegnandole si dovrebbe aver cura di mantenerle quanto più simmetriche possibile.

->>LEGGI ANCHE: Trucco Occhi Pesca Autunno 2021: come si abbina e a chi sta bene?

7- Depilarle totalmente

C’è chi sceglie di depilare completamente le sopracciglia per poterle disegnare, questo è un errore perché le sopracciglia naturali anche se corte e poco folte, contribuirebbero sempre a dare tridimensionalità all’arco sopraccigliare regalandogli un aspetto naturale molto piacevole e in perfetta armonia con il resto del viso.