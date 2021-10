Era una delle voci più belle di Amici: dopo 20 anni, ecco cosa fa e com’è diventata

Ad Amici di Maria De Filippi era una delle voci più bella del programma, ma la sua vita è cambiata 20 anni dopo quel momento.

Amici di Maia Fe Filippi va in onda da oltre venti anni sul piccolo schermo degli italiani e dal suo inizio fino ad oggi ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Alcuni, grazie al loro talento ed ad un pizzico di fortuna, sono riusciti ad imporsi nella scena musicale italiana, mentre altri purtroppo non ci sono riusciti.

Nonostante ciò, però, hanno ancora un posto speciale nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che li ricorda ancora con affetto e si chiede che fine abbiano fatto e se la loro vita sia diventa così diversa da come si immaginavano. Un esempio è l’ex concorrente Maria Pia Pizzolla. Maria Pia è stata una delle stelle indiscusse della trasmissione, quando ancora si chiamava Saranno Famosi.

Oltre a spiccare per la sua bella voce, la cantante si è fatta notare anche per il suo colore acceso di capelli ed ha scritto la storia diventando la prima concorrente del talent a partecipare al Festival di Sanremo, ma oggi Maria Pia di Amici che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Maria Pia Pizzola dopo Amici di Maria De Filippi

Maria Pia Pizzola, come anticipato, ha fatto parte della prima edizione del talent show di Maria De Filippi quando ancora si chiamava Saranno Famosi durante la sua primissima edizione. La cantante riuscì subito a farsi notare, entrando nel cuore del pubblico del piccolo schermo grazia alla sua voce calda e al suo look eccentrico.

Purtroppo, nonostante il suo enorme talento, non riuscì a portarsi a casa il titolo di vincitrice, ma riuscì ad essere la prima concorrente di Amici ad approdare sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo con il brano Tre fragole, da qualche momento purtroppo di lei si sono un po’ perse le tracce e dopo qualche esperienza ha lasciato il mondo dello spettacolo, ma attenzione non quello della musica.

Nonostante non sia più apparsa sul piccolo schermo degli italiani, come anticipato, il suo amore per la musica non è mai finito. Tant’è che Maria Pia Pizzola oggi insegna canto, provando a trasmettere l’amore che lei ha per quest’arte agli altri ed è diventata mamma di due bambini.

Oltre ad essere canto, non ha mai smesso di pubblicare nuovi singoli. Di recente, infatti, ha pubblicato il suo nuovo singolo, Crush, pezzo nato proprio durante il periodo del lockdown lo scorso anno.

Maria Pia di Saranno Famosi nonostante non abbia avuto la fortuna di altri suoi colleghi, è sempre rimasta fedele a se stessa e alla sua arte.