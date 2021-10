Era una ballerina di Amici, oggi è diventata così: da non credere

Chi si ricorda di Claudia Mannoni? Era una ballerina di Amici quando il programma era ancora agli esordi. Ecco com’è diventata oggi.

Claudia Mannoni è un nome iconico per il programma di Amici. Si tratta infatti di una ballerina che vi prese parte praticamente alla prima edizione. Ovvero quando il talent si chiamava ancora “Saranno famosi”.

Di anni da allora ne sono passati parecchio. E anche se ai tempi non riuscì ad aggiudicarsi la vittoria, Claudia è rimasta impressa nel cuore di tanti. Un po’ per la sua bellezza, in particolar modo per la sua bravura ed in parte per la storia d’amore vissuta ai tempi con un collega, la sua immagine è ancora vivida per molti dei fan del programma.

Fan che vorrebbero sapere che fine ha fatto e come se la passa oggi. Scopriamo quindi cosa è rimasto immutato e cosa è cambiato nella vita di Claudia. Ma sopratutto come si è trasformata da ragazza piena di sogni a donna forte e fiera di ciò che fa.

Claudia Mannoni, cosa fa oggi l’ex ballerina di Amici

A distanza di anni la vita di Claudia Mannoni sembra essere cambiata del tutto. Pur avendo continuato per qualche tempo la carriera di ballerina ha poi dirottato altrove i propri interessi ed oggi si occupa di network marketing.

Il suo account Instagram ad oggi conta quasi 15mila follower che la seguono con grande interesse. Ed è proprio lì che parla spesso del suo lavoro promuovendolo con successo e ottenendo diversi consensi che nel tempo l’hanno portata a cambiare del tutto la sua vita.

Quanto alla vita privata oggi Claudia Mannoni ha 40 anni è felicemente sposata con Antonio Baldini e ha due figli. Ovviamente ama ancora la danza alla quale ha unito l’amore per la propria famiglia. Il suo modo di porsi alla vita è quindi decisamente diverso e sicuramente più maturo rispetto a quando ballava a Saranno Famosi.

Ciò che non è sicuramente cambiata è però la sua bellezza che insieme alla sua voglia di fare e all’impegno che mette in tutto ciò che fa la rendono sempre una persona in grado di ottenere dalla vita ciò che desidera.

Cosa che si nota anche solo seguendola sui social e leggendo i tanti commenti partecipi che riceve ogni giorno.