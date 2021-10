Era una star di Amici: a 41 anni, la ballerina oggi è così

E’ stata una grande ballerina di Amici: oggi, ha 41 anni, la sua vita è cambiata e l’ex allieva della scuola di Maria De Filippi è così.

Tanti cantanti e ballerini sono passati nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove tanti talenti sono nati e cresciuti per poi affermarsi nel mondo dello spettacolo italiano. Sono davvero tanti i ragazzi che hanno provato a realizzare il proprio sogno artistico nella scuola di Maria De Filippi e, tra questi, c’è anche Miriam Della Guardia.

Miriam Della Guardia è stata un’allieva della prima edizione di Amici. All’epoca, aveva conquistato il pubblico del talent show sia con il suo talento che con il suo indiscutibile talento. Sono passati vent’anni da allora: com’è oggi Miriam Della Guardia?

Dopo Amici, ecco com’è diventata Miriam Della Guardia

Quando Miriam Della Guardia si presentò nella scuola di Amici, il programma di Maria De Filippi si chiamava ancora Saranno famosi. “Sono nata in Puglia a Palo del Colle, e sin da bambina assieme a mia sorella Lucia mi sono dedicata alla danza”, si presentò Miriam al pubblico.

Dopo l’esperienza nella scuola di Maria De Filippi, Miriam ha continuato a lavorare come ballerina in importanti programmi tv come “Buona Domenica” a “Io Canto”, da “I migliori anni” a “Tale e quale” e tanti altri.

Oggi, Miriam Della Guardia ha 41 anni ed è una donna sposata. Il marito è l’ex calciatore Stefano Mauri.

Guardando il profilo Instagram di Miriam, il tempo, per lei, non passa mai. Oggi, infatti, è ancora più bella e il fisico è in forma streapitosa esattamente come quando, per la prima volta, entrò nella scuola di Amici per diventare una ballerina professionista.