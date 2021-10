Era la star di Amici: ecco com’è la sua vita 20 anni dopo

By

Ad Amici di Maria De Filippi era una delle più amate del pubblico. Ecco com’è cambiata la sua vita dopo il talent show di canale 5.

Amici di Maria De Filippi è senza dubbio uno dei colossi di Mediaset. Tant’è che va in onda da oltre 20 anni. La prima edizione, però, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, aveva un nome differente. Era stato scelto, agli esordi, il nome di Saranno Famosi, ma dopo la produzione ha optato per un nome differente ma l’essenza del programma è rimasta la stessa.

Quell’anno, quando il programma muoveva i primi passi, a trionfare su Dennis Fantina, attualmente impegnato con la nuova edizione di Tale e Quale Show, ma tanti sono i talenti scoperti in quell’occasione. Basti pensare ad Andrea Cardillo, che conquistò il pubblico con la sua Ma dai, ed oggi è uno dei componenti del muro di All Together Now. O Monica Hill, che ha conquistato tutti con la sua bella voce, ma proprio lei oggi che fine ha fatto?

Ecco la nuova vita di Monica Hill dopo Saranno Famosi.

Monica Hill di Saranno Famosi: la nuova vita della storica concorrente di Amici

Monica Hill era senza alcun dubbio una delle concorrenti più famose ad apprezzate della storica e prima edizione di Amici di Maria De Filippi. La sua bella voce e i suoi boccoli biondi sono ancora rimasti impressi nel cuore del pubblico del piccolo schermo che si chiede come sia cambiata la sua vita e come si sia evoluta dopo la fine di quell’esperienza così importante per lei.

E’ bene precisare che Monica di Saranno Famosi, a differenza purtroppo di alcuni suoi compagni di viaggio, non ha mai abbandonato il mondo dello musica, ma ha sempre lavorato in questo settore. Senza mai perdere di vista quella che è la sua strada.

Monica, però, come anticipato, non ha mai perso di vista il suo obiettivo e dal 2011 è diventata una delle coriste di Laura Pausini, ma ha anche collaborato con altri big della musica come ad esempio Eros Ramazzotti.

Anche la sua vita privata, in particolar modo quella sentimentale, ha a che fare con la musica. In quanto è impegnata da diverso tempo con il chitarrista di Cesare Cremonini, Andrea Morelli. I due hanno molto in comune e sembrerebbero essere uniti da diverso tempo.

Monica Hill di Amici di Maria De Filippi, dopo la fine di quell’esperienza, non si è mai allontanata dal suo primo amore, la musica, e continua a lavorare in questo campo anche 20 anni dopo il suo debutto.