Ami la batata? Scopri 10 modi per gustarla anche a dieta

La batata è la famosa patata dolce. Colorata e gustosa, si rivela un’ingrediente prezioso anche quando si è a dieta.

Chi conosce la batata sa bene come si tratti di un tubero particolarmente buono per via della sua infinita dolcezza. Poterla gustare liberamente e senza doversi preoccupare della linea è quindi il sogno di tutti. Cosa che si può benissimo fare imparando a prepararla nel modo giusto.

Perfetta in autunno, grazie al suo colore tipicamente aranciato, la batata si presta davvero a tante idee golose e tutte da gustare. Idee che è possibile inserire nella propria dieta e che si possono portare a tavola anche quando si hanno ospiti. Amata da grandi e piccini è infatti così buona da piacere sempre.

Tra le altre cose si tratta di un alimento ricco di proprietà benefiche che la rendono un valido contributo per la dieta. Tra le altre cose vanta infatti anche un’indice glicemico più basso che la rende un ottimo contributo contro la glicemia e altri problemi legati al controllo degli zuccheri.

Pronti quindi a scoprire come gustarla anche tutti i giorni grazie ad idee semplici, creative ma, prima di tutto particolarmente golose?

Batata a dieta: le idee più golose per gustarla quando si vuole e senza alcun senso di colpa

Amanti delle patate ed in particolar modo della patata dolce a rapporto. Oggi esploreremo infatti dieci idee creative e golose per gustare al meglio questo particolare tubero e per realizzare piatti così buoni da poter essere apprezzati da chiunque e in particolare da chi è a dieta.

Si tratta infatti di combinazioni di ingredienti che fanno bene e che insieme danno vita a sapori decisamente ricchi e corposi. Proprio ciò che si desidera quando si ha voglia di mangiare qualcosa di buono.

Le chips di batata. Iniziamo con un piatto amatissimo e in cui la batata è l’indiscussa protagonista. Basta metterla in ammollo in acqua fredda e spennellarla con un mix di acqua e olio per ottenere delle ottime chips. Il trucco è quello di tagliarla a fette sottili da cuocere poi in forno o in friggitrice ad aria. Un modo simpatico per iniziare una cena o per gustare uno snack goloso e croccante durante la visione di un film.

I pancake di batata. Che si tratti di una colazione super energizzante o di una merenda coccolosa, i pancake di batata sono sempre una garanzia. Basta mescolare la batata con della farina di riso e un paio di albumi per dar vita a dei dolcetti sfiziosi. Il lato positivo è che si possono dolcificare come si preferisce.

Le batate gratinate con la zucca. Un contorno sfizioso, arancione quanto basta per sentirsi in pieno mood autunnale e goloso più che mai? Quello a base di batate e zucca da gratinare in forno e da servire con ciò che piace di più. Perfetto per tutti i tipi di palati è la scelta giusta per portare colore e sapore a tavola.

Gli gnocchi di batata. Un primo piatto ad indice glicemico ridotto e perfetto quando si è a dieta ma si desidera qualcosa di goloso sono gli gnocchi di batata. Un’alternativa sfiziosa e golosa che è in grado di donare gusto e colore alla tavola, conquistando anche chi non ha problemi di linea.

La batata al cartoccio. Quando si ha voglia di qualcosa di nuovo si può prendere una batata, tagliarla a metà, farcirla con un trito di verdure e cuocerla al cartoccio. Ottima anche ripiena di tofu o di ciò che si preferisce può rappresentare sia un buon contorno che un secondo completo e ricco di gusto.

Il purè di batata. Un grande classico rivisitato che si può gustare al meglio usando il ghee al posto del burro è il purè di batata. Ottimo da servire come contorno ma anche gustoso in ogni altro modo. La scelta ideale quando si è a corto di idee ma si vuole gustare comunque qualcosa di buono.

L’insalata con batate. Non tutti lo sanno ma la batata si può mangiare anche cruda. È quindi un ottimo ingrediente da gustare anche in insalata e da abbinare a proteine magre e qualche gheriglio di noci. Un modo diverso per affrontare un pasto unico che sia sano e gustoso al contempo.

La focaccia di quinoa e batata. Gli amanti dei panificati potranno godere di qualcosa di altamente sfizioso mescolando insieme farina di quinoa, poca farina di riso e la batata. Lavorando il tutto al fine di ottenere una focaccia e gustare. Il risultato è assicurato.

I muffin di batate con gocce di cioccolato fondente. Poteva mancare il dolce? Realizzare dei muffin di batata è più semplice di quanto si pensa e dona sicuramente tutto il sapore necessario a gustarli al meglio. Basta usare una farina integrale, della batata e aggiungere al tutto poche gocce di cioccolato fondente. Dolcificare con miele o eritritolo e il dolce leggero e goloso è servito.

Le batate al forno. Concludiamo con un grande classico che è quello di tagliare le batate a tocchetti e cuocerle in forno con pochissimo olio e del rosmarino. L’indice glicemico basso la renderà un’ottima alternativa alle patate e al contempo un piatto sicuramente originale e in grado di piacere a tutti.

Imparare ad utilizzare gli alimenti meno comuni per dar vita a qualcosa di buono è sempre piacevole. E lo è ancor di più quando si può fare anche a dieta, proprio come dimostrato con la batata.

Ovviamente queste sono solo alcune idee per prepararla in modo goloso. Come sempre, alla fantasia non c’è limite e con la scelta degli ingredienti giusti si può sempre ottenere qualcosa che sia buono e al contempo sano.