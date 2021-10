Alessandra Amoroso, che trasformazione dagli esordi ad Amici ad oggi

Alessandra Amoroso è una delle vincitrici più famose di Amici di Maria De Filippi, ma ricordi com’era durante i suoi esordi?

Alessandra Amoroso è senza dubbio una delle artiste più apprezzate del nostro paese. Durante il corso della sua carriera ha fatto emozionare il pubblico con le sue stupende ballate, per poi spiazzarli nel farli ballare con le sue hit estive in collaborazione con i Boomdabash.

Sicuramente ha sperimentato molto e non solo nel campo musicale, ma anche per tutto quello che riguarda il suo look e il suo stile. Basti pensare che durante l’esordio ad Amici di Maria De Filippi, Alessandra era solita avere i capelli cortissimi ed un look molto più sportivo. I capelli corti, anche se leggermente più lunghi, oggi sono rimasti, anche se in diverse occasioni ha preferito osare con un taglio più lungo. Il look, invece, è man mano cambiato. Adoperandone uno leggermente più elegante e sofisticato, ma che rispecchia sempre la sua esplosiva personalità.

Alessandra Amoroso da Amici ad oggi ha giocato molto sul suo look, ma è sempre rimasta bellissima.

LEGGI ANCHE: Svelato il segreto della forma fisica di Alessandra Amoroso: come ha fatto la cantante a dimagrire

Alessandra Amoroso ad Amici: com’è cambiata durante il corso degli anni

Alessandra Amoroso quando ha esordito negli studi di Amici di Maria De Filippi, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, aveva adottato un look completamente differente rispetto a quello che sfoggia oggi giorno. Molto più sportiva e dinamica, ma questo aspetto della sua personalità predominate ancora oggi.

Basti pensare, infatti, che la cover del suo ultimo album, Tutto Accade, ha deciso di far incontrare le sue due anime: quella rock e sbarazzina con quella più elegante e sofisticata. Il Risultato? Decisamente impeccabile. Tant’è che è stata nominata dai suoi fedeli sostenitori come una delle copertine migliori che abbia mai realizzato durante il corso della sua carriera.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone, dagli esordi ad oggi: trasformazione stupefacente dell’ex star di Amici

Nonostante durante il corso di questi anni, oltre dieci, il suo stile sia sempre cambiato. Anzi sarebbe meglio dire che abbia subito una sorta di evoluzione, Alessandra ha sempre amato stupire. Tant’è che la parola d’ordine è sempre stata quella di andare oltre la monotonia.

Una scelta vincente, che accompagnata alle sue canzoni, le hanno permesso di fare breccia nel cuore del pubblico. Tant’è che i suoi brani si rivelano essere delle vere e proprie hit, pronte ad arrivare fino alla cima della classifica dei pezzi più venduti ed ascoltati nel nostro paese.

Il look di Alessandra Amoroso negli anni è sempre mutato, ma lo stile e la sua genuinità sono rimasti invariati durante il corso del tempo.