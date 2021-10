By

Il bellissimo figlio di Sabrina Salerno ha fatto intenerire moltissime di noi quando, qualche anno fa, è apparso per la prima volta al fianco della famosa mamma. Ma qual è il rapporto di Sabrina Salerno con il figlio? Sembra siano indivisibili!

Sabrina Salerno la conosciamo tutti: è una cantante, showgirl e attrice italiana, divenuta un’icona sexy nei ruggenti anni 80. Non c’era uomo, infatti, che non rimanesse incantato da lei! Il suo successo si è espanso anche oltre i confini nazionali: ha infatti fatto scalpore con i suoi balletti anche in Gran Bretagna, dove ha scalato le classifiche musicali.

La cantante e ballerina è sempre stata molto riservata e non ha mai condiviso moltissimi particolari sulla sua vita privata. Sposatasi con Enrico Monti, imprenditore veneto, nel 2004 ha dato alla luce il figlio Luca, che con la madre non condivide solo una straordinaria somiglianza fisica. Sembra infatti che il giovane abbia ereditato le capacità vocali della madre, appassionandosi sempre di più al mondo della musica.

LEGGI ANCHE–> Sabrina Salerno: dal padre alla migliore amica, 5 curiosità che non conosci

Il rapporto speciale di Sabrina Salerno con il figlio

Sabrina è molto orgogliosa di suo figlio e non perde occasione per condividere sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 1 milione di followers, foto dolcissime che la ritraggono insieme a Luca (non perdendo mai occasione di sottolineare quanto sia alto e bello).

Nell’ultima foto pubblicata, Sabrina ha voluto festeggiare l’onomastico di Luca ritraendosi con il figlio davanti al Parco Archeologico del Colosseo.

“All’amore più grande della mia vita! Buon onomastico!” ha scritto nella caption la showgirl. La foto ha fatto subito incetta di like e di commenti entusiasti, tra cui spiccano quelli di Antonella Clerici e di Mietta (che hanno commentato con dei cuori).

Insomma, possiamo dire che Sabrina sia davvero una mamma orgogliosa e che il suo rapporto con il figlio sia davvero unico e speciale!