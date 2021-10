Capelli sporchi e unti? 10 trucchetti che vi salveranno la vita!

Non è sempre possibile lavare i capelli sporchi e unti, cosa fare dunque per renderli presentabili almeno per un’altra giornata? La bella notizia è che non dovrete legarli per forza se seguirete uno di questi 10 trucchetti davvero eccezionali!

I capelli sporchi e unti sono una problematica a cui far fronte soprattutto se si hanno grassi o per esempio se si tende a sudare molto. Il rimedio più efficace e praticato è senza dubbio quello di legarli ma non è l’unico.

Esistono dei trucchetti che vi permetteranno di lasciare i capelli sciolti o acconciarli in parte, ancora per un giorno in attesa di fare lo shampoo, scopriamo quali.

Capelli sporchi e unti: 10 trucchetti infallibili per nasconderli

Se vi trovate a dover fare i conti con capelli appesantiti alle radici e sporchi ma non avete davvero il tempo di uno shampoo veloce, con uno di questi trucchetti potreste cavarvela e regalare freschezza temporanea alla vostra chioma.

1- Usare lo shampoo secco sui capelli sporchi e unti

Lo shampoo secco è da sempre la soluzione più utile per gestire una chioma non più fresca di shampoo e farla arrivare alla detersione successiva con dignità. Ne esistono molti in commercio e le nuove formulazioni hanno anche superato la problematica del lasciare delle macchie bianche sulle radici dei capelli. Esistono prodotti già colorati in origine.

2- Creare uno shampoo secco in casa

Se non si ha uno shampoo secco in casa si potrà creare miscelando alcuni prodotti in polvere come il bicarbonato di sodio al cacao amaro se si hanno capelli scuri o alla curcuma se si hanno capelli biondi.

3- Gestire la riga

Anche cambiare il verso della riga potrebbe aiutare nel gestire i capelli sporchi, se poi ci si aggiunge uno spruzzo di lacca l’effetto sarà impeccabile.

4- Utilizzare una fascia

La fascia è una delle strategie vincenti per quanto riguarda i capelli sporchi. Basterà indossarla per coprire tutta la parte delle radici che risulta unta e appesantita.

Per scoprire tutti gli altri trucchetti per capelli sporchi, non vi resta che seguire il video tutorial della bravissima Chiara Monteleone, ideatrice di tutti questi stratagemmi che potrebbero davvero cambiarvi la giornata!