Victoria De Angelis: le passioni segrete della bassista dei Maneskin

Non c’è solo la musica tra le passioni di Victoria De Angelis: la bassista dei Maneskin ha altri due amori che in pochi conoscono.

Victoria De Angelis è diventata una vera icona per tantissimi ragazzi e ragazze. Dopo la vittoria dei Maneskin prima al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision che ha aperto le porte del mondo alla band romana, sono tanti i ragazzi che sognano di poter realizzare il proprio sogno esattamente come ha fatto Victoria.

Victoria ha cominciato a suonare quando era solo una bambina. Alle scuole medie sceglie la scuola musicale dove ha imparato a suonare la chitarra classica e il basso. Se la cava anche con il pianoforte, ma è il basso ad aver conquistato il suo cuore. Con le prime note del suo basso è nato Chosen, il primo inedito con cui i Maneskin hanno conquistato X Factor e, successivamente, scalato le classifiche. Quella tra Victoria e il suo basso è una splendida storia d’amore.

Quando suona, Victoria si immerge in un mondo tutto suo trascinando in un vortice di emozioni tutti. Eppure, la musica non è la sua unica passione. Prima di dedicare tutte le sue energie alla musica e al sogno Maneskin, oggi diventato realtà, Victoria aveva un’altra, grandissima passione.

Victoria De Angelis: skate e moda, le passioni della bassista dei Maneskin

Una delle passioni di Victoria è sicuramente la moda. La bassista dei Maneskin ama fare shopping e la passione per il look l’ha trasmessa anche a Damiano, Ethan e Thomas. I Maneskin, infatti, curano ogni dettaglio della propria immagine considerandola fondamentale per trasmettere i messaggi che lanciano con la musica.

“Noi siamo musicisti, la cosa più importante è farci notare. Bisogna curare il look perchè la gente ti giudica da quello che vede e non va a cercare oltre”, raccontava Victoria subito dopo X Factor come si legge nel libro “Maneskin – Vogliamo prenderci tutto” di Gloria Imbrogno e Pietro Strada.

Un’altra grande passione di victoria, come potete vedere dalla foto qui in alto, è lo skate. Da piccola, il suo profilo social era ricco di immagini di tavole, video di skaters e richieste di consigli. Nel settembre, 2012, su Facebook, come si legge nel libro “Maneskin – Vogliamo prenderci tutto” di Gloria Imbrogno e Pietro Strada. Victoria scriveva:

“Ecco cosa significa per me skateboard, avere una passione, un sogno e quella cosa che anche se cadi e ti fai male ti fa rialzare e riprovare il trick, e nonostante tutte le difficoltà, continuare a skeitare e divertirsi con gli amici”.

Durante il primo tour europeo, come potete vedere dalla foto di Victoria in skate, la bassista dei Maneskin si divertiva a girare per le città in cui avrebbero suonato proprio in skate. Oggi, con il successo planetario dei Maneskin, sarebbe più complicato farlo.