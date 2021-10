App per ascoltare musica offline che forse non conoscevi

Voglia di ascoltare musica ma sei senza connessione Internet? Ecco le migliori app per ascoltare musica offline.

Esistono molte applicazioni per Android e iPhone che consentono di ascoltare musica offline e che rendono le tue giornate migliori. Che fare se il nostro smartphone non prende molto bene o se abbiamo poco traffico dati e stanno finendo i giga del nostro abbonamento mensile e non vogliamo finirli tutti in poco tempo?

La risposta è semplice: dobbiamo scaricare un’app per ascoltare musica offline.

In questo articolo infatti, vi vorremmo mettere in risalto un serie di applicazioni che vi permetteranno di ascoltare tutta la musica che volete, come Ermal Meta, Bianca Atzei, i Maneskin, senza dover pagare alcuni abbonamenti, come Spotify Premium. Lo scopo è quello portare sempre con noi la nostra musica preferita, sia a casa che durante gli spostamenti per andare a lavoro o durante gli allenamenti.

Le app migliori per ascoltare musica offline

Disponibile sia per iOS che per Android, Soundcloud è un famosissimo servizio musicale che permette ad artisti, DJ e appassionati di musica di condividere le proprie creazioni online. Ospita migliaia di brani originali e altrettanti remix di canzoni famose da ascoltare (e in alcuni casi scaricare) a costo zero.

La sua peculiarità è che può essere utilizzata anche senza creare un account. L’app oltre al salvataggio dei brani offline ci consiglia anche delle nuove canzoni in base ai nostri ascolti in base ad un algoritmo.

Ebbene sì, anche Spotify vi permette di ascoltare musica offline! Seppur all’inizio di questo articolo vi abbiamo detto che esistono modi gratuiti per farlo e invece Spotify offre un servizio a pagamento per ascoltare musica offline.

In realtà, con l’app è possibile salvare e conservare nel proprio dispositivo il download delle proprie canzoni preferite.

Phonograph Music Player

Questa è una delle migliori applicazioni per l’ascolto di musica offline disponibile su smartphone Android.

L’applicazione ha un’interfaccia grafica molto completa ma allo stesso tempo intuitiva e per questo Phonograph risulta facile da utilizzare per tutti. Oltre a gestire playlist e code di riproduzione con quest’applicazione potremo anche scaricare le copertine degli album musicali e anche alcuni “poster” dedicati alle nostre band preferite. E se amiamo addormentarci con la musica potremo anche impostare un timer di spegnimento.