Una Vita anticipazioni: Felipe in fin di vita, torna la paura ad Acacias

Una Vita anticipazioni. Tutto quello che accadrà ad Acacias dal 18 al 23 ottobre 2021. Paura per Felipe e il ritorno della paura

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita: tutto quello che accadrà ad Acacias in questa settimana

Importanti anticipazioni di Una Vita. Ecco cosa accadrà nel quartiere di Acacias questa settimana, esattamente dal 18 al 23 ottobre 2021. Paura soprattutto per Felipe.

Nuove importanti anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre 202. Dopo che Cesareo dice a Camino di aver visto Ildefonso in stato confusionale, che si dirigeva verso il fiume, lei chiede ad Anabel di accompagnarla al parco ma non riesce a trovare traccia del marito. Per il bene della quiete familiare, Ramon decide di lasciare la politica; tale decisione, però, si ripercuote negativamente sull’entusiasmo di Antonito. Sconsolata per la reazione dei critici, Bellita teme che il nuovo disco possa rivelarsi un fallimento, ma Fabiana riuscirà presto a farle tornare il buonumore.

Ma il vero centro delle storyline di questa settimana riguarda Felipe. Il ricovero di Felipe desta in tutti grande apprensione e molti sospetti su Laura. Quando la notizia arriva a Velasco, l’uomo capisce di essere stato tradito dalla domestica e corre a cercarla per esigere spiegazioni. A quel punto la domestica Laura si giustifica con Velasco per non essere riuscita a uccidere il suo signore Felipe.

Informata delle condizioni del marito, Genoveva ha sentimenti contrastanti, ma decide di andare in ospedale al suo capezzale. Qui, inaspettatamente, trova Laura.