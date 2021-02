Ermal Meta dopo aver lanciato il nuovo singolo “No Sadisfaction” è pronto a debuttare con un nuovo album. Oggi arriva sui suoi social l’annuncio…Ecco come si chiama il nuovo album.

Ermal Meta sta tornando sulle scene musicali. Dalla partecipazione a Sanremo 2021 con il brano “Un milione di cose da dirti” al nuovo singolo estratto “No Sadisfaction”.

Oggi, il cantautore ha reso noto l’uscita del suo nuovo album (contenente per l’appunto il primo singolo estratto e il pezzo per Sanremo). Tanti i commenti di apprezzamento per “il lupo” anche quello dell’amico e collega Fabrizio Moro con cui ha calcato il palco di Sanremo 2018 e vinto con “Non mi avete fatto niente” e con cui è volato insieme a Lisbona per l’Eurovision Song Contest, classificandosi quinti.

Ermal è pronto a tornare sulle scene e pubblica la copertina del suo nuovo album. Vediamo insieme.

“Tribù Urbane” il nuovo album di Ermal Meta

Nella giornata di oggi, il cantautore di Vietato Morire e Piccola Anima ha condiviso su tutti i suoi social un’immagine raffigurante la copertina del nuovo album.

Già da un primo sguardo si percepisce chiaramente il cambiamento dell’artista, oltre al titolo molto diverso dai precedenti “Non abbiamo armi”, “Vietato Morire” e “Umano”, Ermal veste di nero ma sotto di lui c’è un’esplosione di colori. Questa esplosione ricorda vagamente “Somebody that i used to know” di Gotye.

Già nel singolo apri pista No Sadisfaction il cambiamento o se meglio vogliamo chiamarlo, evoluzione, di Ermal è evidente.

A corollario della foto, Ermal scrive: “Ciao amici, il 12 marzo uscirà il mio nuovo album, TRIBÙ URBANA. Sono emozionato e sono impaziente di farvelo ascoltare. In questi tempi sparpagliati ciò che mi ha dato il coraggio di continuare a sognare è la consapevolezza che la forza risiede nell’insieme. Non è felicità se non si condivide, non è divertente se non ridi con qualcuno, non è amore se non puoi dirlo. Siete voi il mio Insieme, la mia Tribù. Vi aspetto il #12marzo e sappiate che non vedo l’ora di iniziare questo viaggio. Ancora una volta. ❤️ Ermal”

Tra tutti i commenti dei suoi Lupi estasiati e estremamente entusiasti compare anche quello di Fabrizio Moro che scrive: Daje Lupo! Segno evidente della loro bellissima amicizia. Spicca anche il commento di Elena Sofia Ricci: “Meraviglioso body painting !!! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💖💖💖💖bellissimo !” Adesso non ci resta che aspettare il 12 marzo.