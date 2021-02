Ermal Meta ricorda Sanremo 2018: “Vittoria Inaspettata con mio fratello”. Fabrizio Moro risponde

By

Ermal Meta ricorda la vittoria al Festival di Sanremo 2018: “Inaspettata con mio fratello Bizio”. Fabrizio Moro risponde e scatena i fan.

Ermal Meta celebra due compleann speciali sui social ricordando la pubblicazione del suo primo album da solista e la vittoria al Festival di Sanremo 2018 con il brano “Non mi avete fatto niente” che il cantautore definisce “inaspettata” e condivisa con “mio fratello Bizio”.

Un messaggio che ha fatto emergere i ricordi dei fans di Ermal Meta e di Fabrizio Moro che, di fronte alle parole dell’amico, ha risposto scatenando i fans dei “MetaMoro” così sono soliti chiamarsi i fan uniti dei due artisti.

Fabrizio Moro risponde ad Ermal Meta: “Tra le vittorie più belle perchè condivisa con te”

Fan in delirio per lo scambio di messaggi tra Ermal Meta e Fabrizio Moro che, nel giorno del terzo anniversario della vittoria al Festival di Sanremo 2018 con il brano “Non mi avete fatto niente” scritto insieme ad Andrea Febo, storico collaboratore di Moro con cui ha anche lavorato alla raccolta “Canzoni d’amore nascoste” ricordando quella vittoria dal sapore speciale perchè ha portato alla nascita di una grande amicizia che dura ancora oggi.

“Oggi ricorrono due compleanni molto importanti per me. Il primo è di cinque anni fa ed è l’uscita del mio primo disco da solista, i primi passi di un viaggio meraviglioso che ci ho portati fino a qui e chissà dove arriverà. Il secondo è la vittoria sofferta e inaspettata del festival con mio fratello Bizio. Parafrasando la canzone di una band che amo molto: febbraio è il mese più caldo dell’anno. Grazie di cuore a tutta la mia tribù dei lupi che c’è sempre stata e che ci sarà sempre. Vi voglio bene”, ha scritto Ermal che sarà in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Un milione di cose da dirti”.

La risposta di Fabrizio Moro non si è fatta attendere. Il cantautore romano, attualmente impegnato come regista sul set del film Ghiaccio insieme ad Alessio De Leonardis con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara protagonisti, dopo aver pubblicato la foto che vedete qui in basso, ha anche commentato il post dell’amico Ermal.

“Nella vita ci sono sconfitte e ci sono vittorie… Questa vittoria è stata fra le più belle, soprattutto perché condivisa con te”, ha scritto Fabrizio Moro. L’affetto che lega i due artisti ha scatenato nuovamente i cuori gialloblù ovvero i fan dei MetaMoro.