Sonia Lorenzini insinua il dubbio sull’interesse di Rosalinda Cannavò per Zenga

Sonia Lorenzini non le ha mandate di certo a dire e, rispondendo alle domande dei suoi followers su Instagram, ha insinuato il dubbio sul reale interesse che lega Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.

Sonia Lorenzini ha preso parte a questa infinita quinta edizione del Grande Fratello Vip, riuscendo a dare una scossa alle vite dei concorrenti della casa più spiata d’Italia. Nonostante la sua permanenza non sia durato quanto sperato, l’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita instaurare forti legami, come quello con Dayane Mello, ed alcune antipatie, come quella nei confronti di Rosalinda Cannavò, e il suo parere, una volta terminata la sua esperienza, non sembra essere affatto cambiato.

Di recente, infatti, Sonia ha scelto di rispondere alle curiosità dei suoi fedeli sostenitori, rivelando cosa ne pensa degli attuali gossip riguardanti i vipponi di Alfonso Signorini e tra un commento e l’altro si è anche sbilanciata su che cosa ne pensa dell’interesse che vede legare Rosalinda e Andrea Zenga, tra l’altro lui di recente si è fatto avanti con lei.

“Ho trovo un po’ bizzarro che la dichiarazione dell’interesse di Rosalinda nei confronti di Andrea sia arrivato in procinto del televoto della finale” ha osservato Sonia Lorenzini su Rosalinda Cannavò. ” Se fosse tutto vero potrebbero anche piacermi, se” ha aggiunto tagliante, per poi rivelare che cosa pensa dell’eliminazione di Maria Teresa Ruta. Eliminazione che ha lasciato tutti senza parole.

Sonia Lorenzini sull’uscita di Maria Teresa Ruta: “E’ stato un po’ troppo”

Sonia Lorenzini, come anticipato, non si è nemmeno risparmiata nei confronti di Maria Teresa Ruta, precisando che sicuramente nessuno si aspettava della sua eliminazione, avvenuta venerdì scorso, ma che la sua reazione è stata un po’ eccessiva. In quanto se non fosse stato per l’intervento di Alfonso Signorini, non avrebbe nemmeno salutato gli altri concorrenti.

“Maria Teresa è sicuramente uno dei personaggi che hanno fatto la storia di quest’edizione. Una che nel bene o nel male è riuscita a parlare di sé e durante il corso della sua permanenza al GF Vip si è sempre data da fare per tutti” ha esordito Sonia. “Ho trovato davvero bizzarra la sua uscita dalla Casa. Lei era particolarmente infastidita ed ho notato grande dispiacere e disappunto da parte sua. Cose che non mi aspetto da chi dice di non essere interessato alla finale“ ha dichiarato tagliante.

“Quando è uscita, ho percepito quasi come se lo stesse rinfacciando agli altri concorrenti. Non li avrebbe nemmeno salutati se Signorini non l’avesse fermata“ ha concluso sulla conduttrice, che ieri è stata difesa da sua figlia Guenda Goria contro Baccini a Live Non è la d’Urso. “Forse è stata colta alla sprovvista e per questo motivo ha reagito così, ma l’ho trovata la sua reazione un po’ too much” ha concluso.

Sonia Lorenzini non sembra avere dubbi su chi, invece, merita la finale. In quanto, nonostante le varie incomprensioni, ritiene che Tommaso Zorzi, al televoto per contendersi il posto alla finale, più di tutti meriti di stare sul podio.