Capelli con tinta : come trattarli in base al colore

I capelli con la tinta sono senza dubbio molto delicati e andrebbero trattati in modo specifico. Scopriamo tutti i piccoli segreti per curarli anche in base al colore.

Se si sceglie di tingere i capelli con una tinta permanente o con un bagno di colore, si dovranno avere delle cure particolari per mantenere i colori vivi e avvolgenti il più lungo possibile.

Scopriamo tutti i segreti di bellezza per trattare i capelli tinti, avendo l’accortezza di utilizzare prodotti specifici anche in base al colore.

Capelli con la tinta: la beauty routine per mantenerli sani, forti e luminosi

I capelli che hanno subito una qualsiasi colorazione si presenteranno senza dubbio più delicati e bisognosi si trattamenti che mirino ad idratarli e nutrirli.

Da evitare gli shampoo troppo frequenti e in tal caso scegliere dei prodotti che non contengano tensioattivi molto aggressivi perché tenderebbero a far smontare il colore più velocemente.

Esistono ormai in commercio delle linee di prodotti per capelli indicate per i capelli tinti contenenti, shampoo, balsamo, maschere e spray protettivi del colore.

Lo shampoo dunque andrebbe fatto ogni due tre giorni, con detergenti delicati e in questo caso non sempre privi di siliconi. Una beauty routine bio infatti, potrebbe essere troppo sgrassante e poco confortevole per i capelli tinti, al contrario prodotti professionali e non, formulati esclusivamente per capelli tinti, conterranno la quantità giusta di siliconi per avvolgere il capello in un film protettivo del colore.

Via libera a spray protettivi che siano uno schermo nei confronti dello shock termico causato dall’utilizzo di phon, piastre liscianti e ferri arricciacapelli, e un protettivo per il colore.

Come prendersi cura dei capelli tinti in base al colore

Dopo aver utilizzato una hair care routine specifica per capelli tinti, si potranno applicare dei trattamenti specifici anche in base al colore prescelto. Il più delicato da mantenere? Senza alcun dubbio il biondo, che smontando tende ad assumere sempre delle colorazioni poco naturali.

Sotto consiglio del vostro parrucchiere di fiducia potrete acquistare prodotti specifici per il mantenimento del colore, da utilizzare una volta a settimana in attesa del ritocco vero e proprio.

Questi prodotti inoltre sono addizionati di sostanze addolcenti ed idratanti ed alcuni anche di una piccola percentuale di pigmento in grado di ravvivare il colore su tutta la chioma. Mentre quelli per capelli rossi e bruni tendono ad essere particolarmente idratanti e capaci di avvolgere il capello in un film protettivo, quelli specifici per capelli biondi contengono al loro interno delle sostanze anti giallo ideali per mantenere il colore bello dorato ed uniforme.

Maschera idratante e addolcente fai da te per capelli stressati e colorati

Se volete coccolare i vostri capelli colorati con una maschera davvero miracolosa e semplice da preparare in casa, non vi resta che seguire il video tutorial della bravissima naturopata Martina Rodini.