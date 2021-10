Unghie e cuticole sempre perfette? Questo prodotto vi cambierà la vita!

Le mani sono un particolare importante della persona, soprattutto quando sono ben curate. Unghie e cuticole sempre perfette sono un ‘must’ troppe volte difficile da raggiungere. Con questo prodotto semplice ed efficace avrete sempre unghie impeccabili!

Se siete tra le donne che combattono spesso con unghie e cuticole secche, ecco un prodotto e alcuni consigli per prendersene cura in modo semplice ed efficace!

Avere cuticole evidenti e irregolari come le unghie dalla superficie piuttosto secca è una problematica da risolvere con piccoli segreti di bellezza che renderanno le vostre mani curate e da baciare.

Unghie e cuticole: la beauty routine per averle sempre perfette

Le mani e le unghie necessitano di cure specifiche e trattamenti mirati. Le cuticole in particolare andrebbero gestite sempre mantenendole perfettamente aderenti al letto ungueale per poter assolvere lo loro funzione protettiva ma senza che invadano l’unghia eccessivamente.

Spingerle indietro con un legnetto di arancio dopo averle ammorbidite sarà la scelta migliore. Se invece si preferisce regolarle con l’utilizzo di un tronchesino bisognerà fare attenzione a non ferirsi e a non commettere errori nell’utilizzo di questo strumento professionale.

Unghie e cuticole: il trattamento di bellezza settimanale che non dovrebbe mai mancare

Le mani ed in particolare le unghie e le cuticole dovrebbero essere coccolate ogni settimana con uno scrub esfoliante. Esistono in commercio moltissimi prodotti formulati in modo perfetto ma si potrà preparare un ottimo scrub anche in casa utilizzando un olio vegetale e del sale da cucina.

Come idratare e nutrire unghie e cuticole

Le unghie e le cuticole andrebbero coccolate ogni giorno anche durante l’applicazione di una crema mani che potrà essere massaggiata anche sulla zona delle ungueale.

Il trattamento specifico che andrebbe massaggiato su unghie e cuticole ogni giorno è un olio vegetale. Esistono in commercio diverse tipologie di oli o sieri specifici ma si potrà preparare un eccellente trattamento anche in casa.

Basterà massaggiare sulle unghie questo prodotto fino a completo assorbimento, in questo modo l’unghia e anche le cuticole appariranno subito idratate e nutrite.

Le cuticole così trattate potranno essere semplicemente spinte indietro senza necessità di trattamenti invasivi.

Come preparare un eccezionale olio per unghie e cuticole in casa

Per prendervi cura delle vostre unghie ogni giorno con un prodotto efficace, economico e preparato in casa, dovrete seguire passo dopo passo il video tutorial della bravissima naturopata Martina Rodini.