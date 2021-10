Tronchesino per cuticole: ti sei ferita? Forse lo stai utilizzando nel modo sbagliato!

Il tronchesino per le cuticole è uno strumento essenziale se si desidera rimuoverle durante la manicure. Ma siete certe di utilizzarlo in modo corretto? Scopriamo come andrebbe utilizzato davvero.

Se siete delle appassionate di manicure e smalti e amate prendervi cura delle vostre unghie da sole, avrete senza dubbio avuto a che fare con un tronchesino per cuticole, uno strumento da sempre presente nei kit per la cura delle unghie ma quasi sempre ignorato o peggio utilizzato nel modo sbagliato!

Capita molto spesso infatti di ritrovarsi a sanguinare per aver tagliato troppo o addirittura strappato la pelle in modo molto doloroso. Utilizzare il tronchesino in modo corretto è fondamentale soprattutto per evitare problemi di salute!

Tronchesino per cuticole: perché si dovrebbe sempre utilizzare in modo corretto

Le cuticole intorno al letto ungueale sono fondamentali per proteggere l’unghia da eventuali infezioni sia batteriche che micotiche, per questo eliminandole in modo poco corretto, si espone l’unghia ad un eventuale e pericoloso contagio.

Usare il tronchesino per cuticole in modo giusto sarà dunque importantissimo! La pelle non andrebbe mai ferita durante una seduta di manicure, sia fai da te e soprattutto professionale.

Nel caso in cui dovesse accadere sarà fondamentale disinfettare immediatamente la parte, facendo uscire prima qualche goccia di sangue.

Tronchesino per cuticole: prima di utilizzarlo è fondamentale ammorbidire la pelle

Prima di utilizzare un tronchesino per rimuovere le cuticole, sarà fondamentale idratarle e ammorbidirle, questo per rendere l’eliminazione più confortevole, semplice e per evitare di ferirsi.

Il modo più semplice, pratico ed efficace per tenere le cuticole morbide è quello di utilizzare un prodotto specifico. Ottimi gli oli per cuticole, formulati proprio per questo utilizzo e semplici anche da preparare in casa, ma anche il classico bagno in acqua tiepida sarà utile in fase di manicure.

Cuticole: meglio tagliarle o spingerle indietro?

Le cuticole non andrebbero mai eliminate, tantomeno con un tronchesino. Vero è che quando si comincia a praticare l’abitudine dell’eliminazione selvaggia, le cuticole continueranno a crescere in modo abbondante tanto da costringere all’eliminazione successiva.

Se al contrario si riesce ad ammorbidirle con un olio o un prodotto specifico e le si spinge indietro dolcemente con un bastoncino di legno di arancio, sarà più semplice e sicuro tenerle sempre ordinate.

Tronchesino per cuticole: il video tutorial per imparare ad utilizzarlo in modo corretto



Seguendo questo video tutorial potrete imparare il corretto utilizzo del tronchesino per eliminare le cuticole in piena sicurezza ed in modo impeccabile!