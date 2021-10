Era la star di Non è la Rai: ecco com’è diventata a 45 anni

Non è la Rai ha lanciato numerose showgirl, ma durante il corso di questi anni molte hanno lasciato la tv. Lei era una delle più amate.

Non è la Rai durante il corso della sua messa in onda ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Alcune, dopo la fine di quella fortunatissima esperienza, basti pensare che il programma viene replicato ancora oggi a venti anni di distanza con ottimi ascolti, sono riuscite a costruire una carriera di tutto rispetto in tv. Altre purtroppo, chi per poco fortuna chi per propria scelta, non ce l’hanno fatta ed hanno deciso di cambiare drasticamente il proprio vissuto.

E’ il caso di Angela Di Cosimo, una delle ex ragazze più famose del programma e che ha preso parte al progetto per tutta la sua durata. Insomma, sicuramente una delle poche che ha stabilito un vero e proprio record nello show, ma oggi che fine ha fatto Angela di Non è la Rai^ Ecco la sua nuova vita.

Che fine ha fatto Angela Di Cosimo dopo Non è la Rai

Angela Di Cosimo era senza dubbio una delle ragazze più popolari della trasmissione ideata da Gianni Boncompagni. Ed è anche una delle poche ad aver cantato, seppur una canzone, con la sua voce, mentre per le altre si è preferito la collaborazione di una vocalist.

Angela era solita esibirsi con canzoni lente e di altri tempi. Pezzi che, dopo la fine di quell’esperienza, ha ammesso non piacerle affatto ma che Boncompagni aveva cucito su di lei per esaltare la dolcezza del suo viso attraverso lunghi primi piani. Gli stessi che le hanno permesso di fare breccia nel cuore di milioni di italiani, ma di che cosa si occupa oggi l’ex ragazza prodigio?

Angela, dopo la fine dell’esperienza a Non è la Rai, ha preso parte ad alcuni progetti, avendo l’onore di poter collaborare con la grande Raffaella Carrà, recentemente scomparsa, e al quiz show, Sarabanda di Enrico Papi.

Dopo di che ha scelto di lasciare il mondo dello spettacolo, anche se durante il corso di questi anni non sono mancate le ospitate nei vari salotti televisivi e le reunion con le sue ex compagne di viaggio, ma di che cosa si occupa oggi? Angela Di Cosimo oggi oggi è mamma di due figli ed insegna danza presso una scuola di Roma.

Il tempo è passato per Angela Di Cosimo di Non è la Rai, ma la sua bellezza e l’amore per la danza sono rimasti invariati durante questi anni.