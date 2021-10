E’ stata una stella di Non è la Rai: oggi ha stravolto la sua vita

Non è la Rai ha lanciato tanti personaggi nel mondo dello spettacolo ma non tutte sono riuscite a mantenere il successo. La sua storia è incredibile: da showgirl a vigilantes.

Non è la Rai è stato uno dei programmi cult degli anni 90′. L’unico ad essere sopravvissuto ancora oggi. Tant’è che Mediaset sceglie di mandare regolarmente in onda le repliche di quei momenti che riescono a raccogliere numerosi ascolti anche a distanza di anni. Segno che Gianni Boncompagni, ideatore del programma, ci aveva visto lungo, lanciando un format che si è evoluto durante il corso degli anni e che ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Un esempio su tutti è Ambra Angiolini, che ora è una delle attrici più affermate del panorama italiano o Miriana Trevisan, che dopo aver lavorato con i colossi della televisione italiana, ha scelto di mettersi in gioco provando l’esperienza della casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.

C’è purtroppo però chi è stato costretto ad abbandonare il mondo dello spettacolo per inseguire nuove strade. Come ad esempio Eleonora Cecere, che ha cambiato la sua vita nel corso di questi mesi in maniera drastica.

Eleonora Cecere: dal successo di Non è la Rai alla sua nuova vita

Eleonora Cecere era una delle ragazze di maggior successo di Non è la Rai. Con i suoi lunghi capelli ricci biondi è riuscita in poco tempo a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo ed era, pensate un po’, anche una delle poche che all’epoca si era esibita in trasmissione cantando con la sua voce e non con quella di una doppiatrice.

Sul palco del noto programma si esibiva sulle note di I Want You, I Need You e prima di quell’esperienza aveva avuto modo, da bambina, di poter lavorare con i colossi del cinema. Insomma, le premesse per una carriera memorabile c’erano tutte.

Peccato però che Eleonora abbia dovuto fare i conti con la pandemia, che ha fortemente penalizzato i lavori dello spettacolo. Nonostante ciò, però, non è stata con le mani in mano, ma si è data subito da fare stravolgendo la sua vita.

Eleonora Cecere di Non è la Rai oggi lavora come vigilantes. L’ex ragazza di prodigio, qualche tempo fa, è stata intervistata nei salotti televisivi di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, dove ha confidato di essere stata costretta a cambiare la sfera professionale della sua vita per aiutare la famiglia, visto che è mamma di due bambine. Per questo motivo non si è persa d’animo e si è subito attivata.

Nonostante ciò, come si è soliti dire, la speranza è l’ultima a morire, ad Eleonora Cecere oggi non ha rinunciato ai suoi sogni nel cassetto, sperando di poter tornare a fare al più presto ciò che ha sempre amato fin da bambina.