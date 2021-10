Da Non è la Rai a Striscia la Notizia, poi l’addio alla tv: ecco com’è oggi

L’ex ragazza di Non è la Rai dopo aver lavato per anni in tv ha deciso di cambiare drasticamente vita: ecco che cosa fa oggi.

Non è la Rai è stato uno dei programmi cult degli anni 90, che sono riusciti a fare la storia del mondo della televisione e dello spettacolo. Tant’è che ancora oggi viene replicato da Mediaset e riscuote sempre un certo successo.

I motivi di tale popolarità non sono poi così difficili da comprendere. In quanto non solo ha segnato un’intera generazione ma anche perché ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che per anni sono state le indiscusse protagoniste della tv e non solo.

Basti pensare all’enorme successo ottenuto da Ambra Angiolini, volto del cinema nostrano, o Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Lucia Ocone. O anche Miriana Trevisan, che dopo aver lavorato con i colossi del mondo della televisione, ha deciso di provare l’esperienza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.

Alcune, però, dopo aver ottenuto un ottimo successo in tv hanno scelto di cambiare vita. Qualche esempio? Alessia Merz.

Che fine ha fatto Alessia Merz di Non è la Rai? La sua nuova vita

Alessia Merz è stata senza dubbio una delle ragazze più famose di Non è la Rai, prendendo parte a ben tre stagioni su quattro, anche se durante il secondo anno della sua permanenza nello show ha fatto un po’ da sfondo alle altre ragazze per poi tornare ad essere una delle protagoniste assolute durante l’ultima edizione.

Dopo quell’esperienza, è arrivata Striscia la Notizia ma ance altri progetti. Come la conduzione di Candid Camera e la partecipazione a numerose pellicole, come il film degli 883 e Panarea. Oggi però Alessia ha scelto di cambiare completamente vita e di lasciare il mondo dello spettacolo.

Nel 2004, la Marz conosce e si innamora follemente del calciatore Fabio Bazzani. Tra i due nasce una bellissima storia d’amore e dopo qualche tempo scelgono di convolare a nozze. Dalla loro unione, che dura tutt’oggi, sono nati due bellissimi figli. Il primo nel 2006, Niccolò, mentre l’ultima, Martina, viene alla luce nel 2008.

Oggi Alessia Merz ha completamente cambiato vita, dicendo addio in maniera definitiva, se non fatta eccezione per qualche rara ospitata in tv, al mondo dello spettacolo, godendosi la famiglia che ha costruito durante il corso di questi anni, ma la sua presenza è sempre molto sentita nel cuore del pubblico del piccolo schermo che non l’hai mai dimenticata e sempre supportata sin dal suo debutto negli studi di Non è la Rai.