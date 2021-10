Non è la Rai: gli anni passano ma Lei è la più amata dal pubblico!

Non è la Rai è stato uno dei programmi cult degli anni 90′. E, nonostante siano trascorsi tutti questi anni, la preferita resta sempre lei!

Non è la Rai è la trasmissione ideata da Gianni Boncomgpagni che non solo ha avuto successo durante la sua messa in onda, parliamo degli anni 90′, ma che è ha un certo seguito ancora oggi. Basti pensare che durante il corso della trasmissione sono state lanciate numerose protagoniste appartenenti al mondo dello spettacolo.

Per questo motivo, considerate anche le continue repliche trasmesse sui canali Mediaset, abbiamo chiesto agli utenti della rete che ci seguono sui nostri profili social chi fosse l’ex ragazza preferita dello show e nonostante siano passati numerosi anni dall’ultima puntata, la preferita del pubblico resta sempre lei!

Non è la Rai, non ci sono dubbi: la preferita del pubblico resta Lei!

Prima di svelare la classifica completa, ci teniamo a fare alcune precisazioni. Questa classifica, infatti, è stata creata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e nulla di più. Non vuole in alcun modo influenzare o giudicare in maniera positiva o negativa i personaggi in questione. Tant’è che le varie posizioni sono state stabilite attraverso una media dei voti ricevuti, che trovate in piena trasparenza in fondo a questo articolo.

Detto questo, partiamo subito con la classifica di Non è la Rai. Pronti a scoprire chi, dopo tutti questi anni, ha ancora un posto speciale nel cuore del pubblico?

All’ultimo posto troviamo Antonella Mosetti. Antonella entrò a far parte del programma durante le ultime stagioni e da quel momento la sua carriera è stata tutta in salita, collaborando con i colossi del mondo dello spettacolo. Ultimamente ha preso parte ai programmi di Barbara d’Urso e di recente ha scelto di debuttare su Only Fans.

Poco prima di lei, invece, troviamo quella che era la sua migliore amica ai tempi della trasmissione. Stiamo parlando di Ilaria Galassi, la famosa biondina con gli occhi da cerbiatta che incantò le radio dell’epoca con la cover, doppiata, di Bobo Step. Oggi, fatta eccezione per qualche ospitata tv, ha lasciato il mondo dello spettacolo.

Proseguendo con la nostra classifica, troviamo Pamela Petrarolo. Una delle poche ragazze che all’epoca cantava con la sua voce, pubblicando anche due album in studio. Il tempo è passato, ma la sua passione per la musica è ancora viva dentro di lei.

Al terzo posto, invece, troviamo Francesca Gollini. Tutti una volta nella vita ci siamo ritrovati a cantare la sua Rosso. Purtroppo però, fatta eccezione per qualche piccola esperienza dopo la fine di Non è la Rai, ha lasciato il mondo della tv. Medaglia d’argento, invece, per la concorrente di Alfonso Signorini. Parliamo infatti di Miriana Trevisan, una delle concorrenti di punta del reality show di canale 5.

Al primo posto, anche a distanza di anni, troviamo sempre lei: Ambra Angiolini, che oggi è diventata una delle attrici più apprezzate e richieste del panorama nostrano. Alla fine di questo articolo, vi ricordiamo che è possibile trovare tutte le percentuali dei voti e la classifica completa.