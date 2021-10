Castagne a dieta? Si può! Scopri come mangiarle senza perdere la linea

Le castagne sono tra gli alimenti più apprezzati in autunno. Scopri come gustarle anche a dieta senza doverti preoccupare della linea.

Quando arriva l’autunno, uno degli ingredienti che si ama inserire maggiormente in cucina sono le castagne. Saporite, dolci ed in grado di donare energia immediata, sono sempre piacevoli da mangiare e hanno la particolarità di rendere al meglio in preparazioni ben diverse tra loro.

Cosa che ne fa un alimento facile da sfruttare sia per gli spuntini che per ricette da portare in tavola. Ovviamente, parte della loro dolcezza si deve alla presenza di zuccheri e di calorie che tendono a spaventare chi è a dieta. La buona notizia, però, è che le castagne se inserite in un’alimentazione sana e bilanciata possono essere consumate senza alcun timore per la propria linea.

Ciò che conta è imparare a prepararle nel modo giusto e puntare tutto sul loro sapore e sulla consistenza così particolare che ne fa un alimento davvero speciale.

Castagne a dieta: come gustarle senza doversi preoccupare della linea

È tempo di castagne e anche tu sei tra coloro che si trovano combattuti tra la possibilità di gustarle a pieno e quella di dovervi rinunciare in favore della linea? Da oggi non sarà più necessario!

Se inserite in un contesto alimentare bilanciato e supportato dalla giusta dose di movimento, le castagne si rivelano infatti una buona dose di energie da gustare a pieno e persino in ogni momento.

Come? Semplicemente gustandole nel modo giusto. Ecco quindi alcune idee sane e golose per fare il pieno di castagne (senza esagerare) e non avere problemi di linea.

Castagne bollite. Cotte e messe a bollire, le castagne si rivelano uno snack dolce al punto giusto ma con poche calorie. Esattamente ciò che serve per togliersi la voglia senza compromettere la linea. Il lato positivo è che con questa cottura restano comunque buonissime e tutto saziando addirittura di più. Aspetto sempre molto importante per chi segue una dieta.

Gli gnocchi di castagne. Da realizzare a partire dalle castagne ben schiacciate, gli gnocchi di castagne sono un’alternativa sfiziosa e prettamente autunnale a quelli di patate. Il loro sapore particolare ne fa una ricetta ottima da inserire nel menu della domenica o da preparare quando si hanno ospiti. E tutto senza lasciar pensare minimamente ad un piatto amico della linea.

Tagliatelle di castagne con zucca. Un altro primo piatto goloso e leggero è quello a base di tagliatelle da realizzare a casa con farina di castagne e da condire con ragù di pollo e zucca. Un piatto destinato ad avere successo e tutto senza sentirsi mai a dieta. Anzi, mangiarlo sarà una vera e propria festa per il palato.

Spezzatino di pollo e castagne. Questo secondo piatto è da considerarsi unico quando si è a dieta. Un modo piacevole per gustare qualcosa di buono ed in grado di saziare. Gli ingredienti di base sono pollo e castagne che andranno cotti come per realizzare uno spezzatino. Con l’aggiunta di un po’ di verdure il risultato sarà senza alcun dubbio ricco di gusto.

Patate e castagne. Un contorno sfizioso e super semplice da realizzare? Le patate con castagne. Basta cuocerle insieme in padella per ottenere un piatto particolare e tutto da gustare. Qualcosa che va bene sia quando si vuole perdere peso che quando si punta solo a mantenere la linea. L’unica regola in tal senso è ovviamente quella di non esagerare con le porzioni.

Mini pancake di castagne. Con la farina di castagne si può dar vita a dei mini pancake da guarnire con della ricotta di pecora appena dolcificata e con qualche goccia di cioccolato fondente. Il tutto per un risveglio dolce ed energetico che, volendo, può trasformarsi anche in una pausa leggera da concedersi quando si ha voglia di qualcosa di buono.

Biscotti con farina di castagne. La farina di castagne si rende particolarmente adatta alla realizzazione di dolci di vario tipo e tra i quali figurano anche i biscotti. Un impasto leggero e con aggiunta di un dolcificante come la stevia, il miele o l’eritritolo, può dar vita a biscotti ottimi da gustare in ogni momento della giornata. E tutto senza doversi preoccupare troppo delle calorie.

Il budino di castagne. Realizzare un budino con farina di castagne da arricchire con castagne sbriciolate in cima è un piatto perfetto da gustare quando si è a dieta. Con poche calorie è infatti in grado di donare gusto e piacere al palato. E tutto senza alzare troppo la glicemia promuovendo così buona salute ed energia pronta da spendere.

Torta di castagne e cacao. Una ricetta golosa e perfetta per chi è a dieta è quella della torta di castagne e cacao. Ancora una volta, il trucco sta nel prepararle bollite per poi aggiungerle ad un impasto con poca farina integrale e del cacao amaro in polvere. Qualche albume e un po’ di dolcificante e si otterrà un dolce da colazione buono, sano e sopratutto leggero.

Le caldarroste. E se la voglia di castagne passa sempre e solo dalle famose caldarroste? Sebbene siano più caloriche possono comunque essere inserite in un contesto alimentare sano e bilanciato. Ciò che conta è prepararle a casa e non esagerare. La quantità suggerita è di massimo 5 castagne al giorno. Magari da gustare al posto del pane o sostituendole alla frutta.

Poter gustare i cibi che più si amano anche quando si è a dieta è un buon modo per seguire la stessa in modo scrupoloso e senza il rischio di attacchi di fame irresistibili.

Ciò che conta è mantenersi sempre bilanciati, non esagerare con le quantità e variare il più possibile gli alimenti. In questo modo mantenersi in linea o perdere peso sarà più semplice e piacevole che mai. E tutto potendo godere anche della giusta quantità di cibi golosi ed in grado di donare il buon umore.