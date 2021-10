Gli outfit in ecopelle sono i migliori amici di una donna in autunno, ma se non conosci le regole per crearli in modo corretto, compirai degli errori stilistici madornali! Vuoi sapere come creare un perfetto outfit in ecopelle? Leggiamolo insieme!

Esistono quei periodi dell’anno in cui vestirsi non è tra le cose più semplici del mondo. Ogni outfit ti sembra sbagliato, non capisci quali tessuti devi utilizzare perché le temperature cambiano di continuo. L’autunno, ad esempio, è la stagione più difficile dell’anno, perché stare dietro alle temperature è come prevedere il futuro guardando una palla di vetro: impossibile. Utilizzi la lana e si presentano giornate calde, indossi t-shirt di cotone e arriva l’acquazzone, e finisci a casa per tre giorni con una bella influenza. Un vero incubo.

Esistono però dei tessuti che oltre ad essere stilisticamente di tendenza sono anche di grande aiuto. Uno fra tanti è l’ecopelle! Ma non è tutto oro ciò che luccica: l’ecopelle è anche il tessuto più complesso da usare stilisticamente. Basta un solo capo fuori posto e il tuo outfit sembrerà antico e “volgare”. Siete curiose di sapere come utilizzare l’ecopelle in un outfit autunnale e creare un look glam contemporaneamente? Scopriamolo in questa guida di stile targata CheDonna!

Prendete una giornate qualunque autunnale. Vi svegliate la mattina, vi dirigete verso il vostro armadio e scegliete l’outfit da indossare per la vostra giornata, tenendo conto di tutti gli impegni e situazioni già programmate. Improvvisamente vi bloccate con lo sguardo rivolto verso i vostri capi senza riuscire a scegliere neanche una maglietta, perché ogni cosa che scegliete viene bocciata subito dopo perché ritenuta troppo calda o troppo fredda o comunque inadatta. Alla fine uscite di casa con un outfit sbagliato dal punto di vista stilistico, ma neanche troppo confortevole.

Sperate solo che l’autunno passi in fretta e lasci il posto all’inverno, così possiamo indossare i nostri maglioni di lana senza problemi.

Ma nel frattempo cosa fare? Esiste un tessuto che è adatto alle temperature autunnali, perché copre dal vento e dalla pioggia senza però dare troppo calore. Di quale tessuto stiamo parlando? Dell’ecopelle!

Inoltre gli outfit in ecopelle sono di tendenza da qualche anno, solo se utilizzati nel modo corretto.

Perché l’ecopelle ti aiuta tantissimo in autunno, ma può rovinarti tutto l’outfit se anche un capo non è al posto giusto.

Quindi come creare il perfetto outfit d’ecopelle in autunno? Ecco la guida di stile che fa per te!

Per creare un giusto outfit in ecopelle ci vogliono solo due cose: conoscenza delle tendenze e delle regole!

Nella moda esistono delle regole per creare outfit di tendenza. Basta anche un solo capo sbagliato e avrete rovinato il vostro outfit!

Quindi, volete creare un outfit in ecopelle e non sapete come fare? Ecco gli outfit più stylish e comodi per l’autunno:

giacca taglio blazer: il chiodo di ecopelle occupa un posto d’onore nel nostro armadio ormai da qualche anno, ma ancora per poco, perché un altro capo sta prendendo il suo posto. Quale? La giacca blazer d’ecopelle! Oltre a fungere da protezione in quelle giornate ventose è un capo molto versatile. Non è solo un giubbotto, ma una vera e propria giacca, che utilizzata ad esempio con una maglia a collo alto e un jeans a campana è perfetta per l’ufficio e per tutte le situazioni, da quelle più formali a quelle più casual.

il chiodo di ecopelle occupa un posto d’onore nel nostro armadio ormai da qualche anno, ma ancora per poco, perché un altro capo sta prendendo il suo posto. Quale? La giacca blazer d’ecopelle! Oltre a fungere da protezione in quelle giornate ventose è un capo molto versatile. Non è solo un giubbotto, ma una vera e propria giacca, che utilizzata ad esempio con una maglia a collo alto e un jeans a campana è perfetta per l’ufficio e per tutte le situazioni, da quelle più formali a quelle più casual. gonna ampia : se avete un aperitivo con le amiche ma piove, cosa mettersi? La gonna ampia in ecopelle è una delle scelte migliori. A vita alta, lunga fino a sotto il ginocchio, Può essere ampia o dritta, l’importante è che non sia aderente. Abbinatela con un maglioncino morbido, magari ton sur ton, e il vostro stivale cuissardes con tacco. Farete invidia alle vostre vostre amiche e avrete anche avuto la meglio sulle temperature!

: se avete un aperitivo con le amiche ma piove, cosa mettersi? La gonna ampia in ecopelle è una delle scelte migliori. A vita alta, lunga fino a sotto il ginocchio, Può essere ampia o dritta, l’importante è che non sia aderente. Abbinatela con un maglioncino morbido, magari ton sur ton, e il vostro stivale cuissardes con tacco. Farete invidia alle vostre vostre amiche e avrete anche avuto la meglio sulle temperature! pantalone palazzo: uno dei capi più trendy da scegliere in generale, ma soprattutto in ecopelle, è il pantalone palazzo. A vita alta e largo fino alla caviglia, il pantalone palazzo in ecopelle è decisamente il capo più trendy dell’autunno/inverno 2022. Mi raccomando, non aderente, e non il leggings ( il vostro amato leggings in ecopelle piegatelo e riponetelo nell’angolo più remoto del vostro armadio, non è più di tendenza!), ma largo! Potete creare outfit sportivi, ad esempio con una t-shirt e una sneakers, oppure potete creare degli outfit eleganti, ad esempio con un body in pizzo e la vostra giacca aderente!

uno dei capi più trendy da scegliere in generale, ma soprattutto in ecopelle, è il pantalone palazzo. A vita alta e largo fino alla caviglia, il pantalone palazzo in ecopelle è decisamente il capo più trendy dell’autunno/inverno 2022. Mi raccomando, non aderente, e non il leggings ( il vostro amato leggings in ecopelle piegatelo e riponetelo nell’angolo più remoto del vostro armadio, non è più di tendenza!), ma largo! Potete creare outfit sportivi, ad esempio con una t-shirt e una sneakers, oppure potete creare degli outfit eleganti, ad esempio con un body in pizzo e la vostra giacca aderente! outfit total ecopelle: abbiamo visto come Bella Hadid, Kim Kardashian e Hailey Bieber abbiano spesso utilizzato questo tipo di outfit, e quindi dobbiamo decisamente farlo anche noi. L’outfit in total ecopelle è decisamente la scelta stilistica più trendy e giusta del momento. Come? Unendo appunto i capi in ecopelle che singolarmente sono trendy: la giacca blazer con il pantalone palazzo, oppure la gonna ampia con uno stivale alto in pelle. Mi raccomando: a meno che non stiate andando ad un raduno di Harley Davidson, il chiodo di ecopelle con il leggings in ecopelle è assolutamente da escludere!

Termina qui la guida di stile più attuale del momento, incentrata su come creare un perfetto outfit in ecopelle autunnale.

Se vi è piaciuta questa guida, dovete solo aspettare la prossima! Il divertimento e lo stile sono assicurati!