Come valorizzare la tua fisicità? Con i trucchi di Jennifer Lopez e Demi Moore

By

Tu sai come valorizzare la tua fisicità al meglio? Esistono dei trucchi, semplici e divertenti, che aiutano tutte noi a trovare l’outfit perfetto in base al nostro body shape. Jennifer Lopez e Demi Moore sono le maestre! Scopriamo insieme come!

Se c’è una cosa che può fare la differenza durante la creazione dei nostri outfit è “capire” qual è il nostro body shape, ossia la nostra forma. A mela o a pera? Ognuno di noi ha quella parte del corpo che preferisce mettere in mostra e quella che invece tende a coprire. Noi donne siamo tutte bellissime, così come siamo, quindi è arrivato il momento di smettere di coprirci, imparando ad amarci al 100%. Come fare? Utilizzando i trucchetti di stile che Jennifer Lopez e Demi Moore utilizzano da anni. Siete curiose? Iniziamo!

Jennifer Lopez e Demi Moore sono decisamente due delle donne meglio vestite in tutto lo star system. Ogni loro outfit è azzeccato: sono sempre di tendenza e appaiono radiose e in forma.

Alla base di tutto c’è sicuramente uno stylist, il trucco giusto e una corretta alimentazione, nonché attività fisica, che permette alle nostre star di presentarsi sempre in maniera perfetta.

Esistono però alcuni trucchi, invisibili, che fanno la differenza, e questi trucchi Jennifer Lopez e Demi Moore li conoscono bene.

Quali sono? E come utilizzare questi trucchi? Leggiamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Jennifer Lopez e Demi Moore sanno valorizzare la propria fisicità, e lo fanno seguendo pochi e semplici trucchi!

Hai sempre visto Jennifer Lopez e Demi Moore sui tuoi magazines di moda e hai invidiato i loro look? Adesso è arrivato il tuo turno!

La prima cosa da tenere a mente durante la creazione di un outfit è capire il nostro body shape, ossia la forma del nostro corpo. A mela o a pera? Oppure, quale punto del tuo corpo preferisci valorizzare e quale nascondere?

Una volta capito ciò, dovrai solo creare il tuo outfit trendy con i capi più adatti a te.

Ma andiamo per ordine: cosa significa body shape a pera o a mela?

viene definito generalmente un body shape a pera quando presenta una forma generalmente di questo tipo: spalle piccole e punto vita delineato, fianchi larghi e gambe formose

si parla di body shape a mela ogni qual volta ci troviamo di fronte ad una fisicità che presenta tendenzialmente un busto dritto, senza un punto linea molto delineato, ma con gambe slanciate.

L’errore che molte donne fanno durante la creazione di un outfit è quella di “coprire” il punto del corpo che più non piace invece di valorizzare il punto forte. Così la moda non sarà più divertimento e gioco, ma un vero e proprio incbo.

La prima regola nella moda è scoprire se stessi e amarsi, sempre e comunque!

Una volta accettata e assimilata questa consapevolezza, siamo pronte a scoprire i trucchi per valorizzare la nostra fisicità, copiandoli da Jennifer Lopez e Demi Moore:

Jennifer Lopez mostra una fisicità a pera, ossia con punto vita piccolo e delineato e fianchi larghi. In questo caso la scelta migliore è quella appunto di valorizzare la parte superiore del corpo, con capi aderenti, scollati e colorati. Per la parte inferiore del corpo non copritela come se la voleste cancellare dal vostro corpo, ma scegliete il capo giusto. Per i pantaloni, ad esempio, optate sempre per modelli a vita alta e a zampa d’elefante. Prediligete vestiti dai modelli aderenti, come Jennifer Lopez.

mostra una fisicità a pera, ossia con punto vita piccolo e delineato e fianchi larghi. In questo caso la scelta migliore è quella appunto di valorizzare la parte superiore del corpo, con capi aderenti, scollati e colorati. Per la parte inferiore del corpo non copritela come se la voleste cancellare dal vostro corpo, ma scegliete il capo giusto. Per i pantaloni, ad esempio, optate sempre per modelli a vita alta e a zampa d’elefante. Prediligete vestiti dai modelli aderenti, come Jennifer Lopez. Demi Moore invece mostra una fisicità a mela, ossia con busto dritto senza un punto vita molto delineato. Infatti, l’attrice predilige completi giacca e pantalone, dalla scollatura importante, in cui i pantaloni non sono mai a vita altissima. Meglio la vita media per un fisico a mela. Per quanto riguarda i vestiti puntate tutto sui minidress e mostra le gambe! Scegliete un abito dritto, ma non aderente. Se preferite un modello largo scegliete una forma a trapezio. Sarete trendy e avrete valorizzato il vostro corpo in un attimo!

LEGGI ANCHE: Jeans a zampa d’elefante: 5 modi per indossarlo e valorizzare la tua fisicità!

Vi è piaciuta questa guida di stile?

Aspettate la prossima, ne vedrete delle belle!