Test: risolvi il rompicapo dei bicchieri. Qual è la risposta corretta?

Metti alla prova le tue capacità di osservazione con questo test. Risolvi il rompicapo e prova a dare la risposta corretta in pochi secondi

Oggi ti proponiamo un test che ha l’obiettivo di stimolare le tue capacità cognitive. Riuscire a trovare la soluzione di un rompicapo in pochi secondi può tenere il nostro cervello in allenamento. Tutto ciò potrebbe portare dei benefici anche nella vita di tutti i giorni. Per questo è preferibile ritagliare qualche minuto ogni giorni per cimentarsi in test del genere.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori, magari permettendogli di distrarsi per qualche minuto e abbandonare la routine di tutti i giorni. Bisogna soltanto concentrarsi, pensare e rispondere.

Riuscire ad usare la logica è un esercizio che non appartiene a tutti. Chi riesce ad utilizzare questa capacità, spesso riesce ad ottenere grossi successi anche nella propria vita, soprattutto in ambito professionale. Allenare la mente è un passatempo interessante e stimolante, che può portare grandi benefici al nostro cervello.

Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e risolvere il test. Dovrai rispondere ad una domanda, trovando una soluzione per ottenere la risposta corretta. Prova a non impiegarci troppo tempo ma non andare di fretta, non è mica un quiz a premi! Adesso sei pronto per iniziare il test di oggi. L’argomento del giorno è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, dipende dai punti di vista.

Il rompicapo dei bicchieri mezzi pieni o mezzi vuoti

Guarda con attenzione l’immagine in basso. Ci sono sei bicchieri in fila. I primi tre sulla sinistra sono pieni, gli altri tre, andando verso destra, sono vuoti. Spostando un solo bicchiere tra questi sei, sei in grado di formare una fila nella quale si alternano bicchieri vuoti con bicchieri pieni? Hai una sola mossa a disposizione, pensaci bene!

Questo test ha mandato in tilt tantissimi utenti. Molte persone hanno provato a dare una risposta ma in pochi hanno indovinato. Prova a risolvere il quiz in una tempistica breve, ma non ti affidare soltanto all’istinto. In un test del genere è importante usare la logica e il ragionamento, per evitare di commettere errori grossolani.

Chi ha indovinato è stato molto astuto. La soluzione è davanti ai tuoi occhi, devi soltanto cogliere il dettaglio decisivo, possibilmente senza andare a sbirciare tra le soluzioni del test. Una volta trovata la soluzione del rompicapo, scorri il testo verso il basso e verifica se hai indovinato o se hai dato la risposta sbagliata.

La soluzione del test

Il test di oggi ha provato a mettere alla prova la tua capacità di usare la logica nel modo corretto. Il quesito è molto chiaro: ci sono sei bicchieri, i primi tre sulla sinistra sono pieni, gli altri tre sono vuoti. Con una sola mossa, avresti dovuto formare una fila di bicchieri, alternando quelli pieni con quelli vuoti.

Ma qual è la soluzione? Se sei arrivata fin qui vuol dire che hai dato una risposta ma non sai ancora se si tratta di quella corretta. Altrimenti vuol dire che le hai pensate tutte ma hai bisogno della soluzione per rispondere alla tua curiosità. Eccoti accontentata: guarda bene l’immagine in basso, perché potrai scoprire la soluzione del test.

Il trucco è quello di versare il contenuto del secondo bicchiere, che è pieno, nel sesto, che invece è vuoto. In questo modo, riuscirai ad alternare bicchieri vuoti con bicchieri pieni. I bicchieri numero uno, tre e cinque saranno pieni. Al contrario, i bicchieri numero due, quattro e sei saranno vuoti.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai trovato la soluzione del rompicapo? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!