I vecchi metodi casalinghi sono sempre i più efficaci per rimediare agli errori e non impazzire, se il risotto si è attaccato alla pentola, non disperate e agite così

Ci sono piatti che danno una soddisfazione incredibile quando riescono bene, ma sono un tormento se invece sbagliamo qualcosa. Questa volta parliamo del risotto, perché succede che non sempre tutto vada secondo i nostri programmi.

Una piccola distrazione, oppure la convinzione di aver fatto tutto bene senza controllare a fondo, e il riso che si stacca irrimediabilmente sul fondo o sulle pareti del tegame o della pentola. Il danno è fatto e con certe ricette, come il risotto con i formaggi, con alcune verdure ma anche con il pesce, rischia di diventare un mezzo disastro.

Il piatto si può sempre rimediare, se ve ne siete accorte in tempo. Ma la pentola alla fine deve essere pulita, e non possiamo sperare solo nella santa lavastoviglie. E allora come fare per rimediare a questo errore? Vi spieghiamo almeno due metodi facili e di sicuro effetto.

Risotto attaccato alla pentola? A caldo e a freddo agite in questo modo

Partiamo con il primo rimedio, quello a caldo. Basterà prendere la pentola oppure la padella nel quale abbiamo preparato il risotto che si è attaccato e riempitela con acqua dal rubinetto. Poi rimettetela sul fuoco e portatela a bollore.

Quando l’acqua comincia a bollire, basterà aggiungere due cucchiai da minestra di bicarbonato, un cucchiaio di aceto di mele e ancora uno di detersivo per i piatti, quello classico che usate tutti i giorni.

A quel punto lasciate bollire ancora per 5-6 minuti, poi siete lasciando però ancora la pentola sul fuoco per altrettanto tempo in modo che il nostro mix faccia il suo effetto sgrassante.

Poi riprendete la pentola dal fuoco e indossando dei guanti da cucina per non scottarvi, utilizzate una spugna abrasiva (oppure morbida per le pentole antiaderenti). Dovete strofinare il riso rimasto sul fondo del tegame, oltre a quello eventualmente sui lati. Basterà meno di un minuto per vedere che la pentola si comincia a scrostare.

A quel punto basterà svuotate tutto e date ancora una lavata sotto acqua corrente utilizzando ancora un po’ di bicarbonato misto a detersivo.

Il secondo rimedio invece è tutto a freddo. Riprendete la pentola, o la padella, e semplicemente spruzzate sul riso attaccato un po’ di sgrassatore. Poi spremete all’interno il succo di un limone e riempite con acqua fredda fino ad arrivare all’orlo.

Aggiungete un cucchiaio da cucina di detersivo per i piatti e lasciate così almeno 3-4 ore senza toccare nulla. A quel punto, dovrebbe essersi staccato tutto e quindi basterà buttare via il contenuto della pentola o padella, verificare che veramente è pulita e risciacquarla con una spugnetta e un po’ di detersivo.